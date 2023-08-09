徐巧芯轟前瞻43億沙崙園區漏水 王定宇嗆：妳遠不如費鴻泰
台北市議員徐巧芯今（9）日於臉書貼文，稱台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億元，不僅漏水且超過62公頃的土地，只有1400個員工，點名台南市長黃偉哲、立委王定宇「還要繼續拍手叫好嗎？」對此王定宇回應，台南時有豪雨，卻不及邪惡歪嘴的口水雨，反嗆徐恣意攻擊，面積、人數、預算通通都錯，怎麼好意思大放厥詞，「這種品質真的是遠遠不如費鴻泰！」
記者陳威叡／台北報導
徐巧芯稱台南沙崙綠能科技城是「台南大秘寶」，投入前瞻計畫43億元，結果卻有漏水狀況，此外超過62公頃的土地，只有1400個員工，質疑難道不是空城嗎，而一個新蓋好的停車場也漏水，「黃偉哲、王定宇，你們還要繼續拍手叫好嗎？」
對此王定宇反嗆，這兩天台南時有豪雨，卻不及邪惡歪嘴的口水雨，解釋徐巧芯所稱漏水之處，是半露天的區域，下豪大雨半露天的地方有雨水流入，若這叫做漏水，那乾脆去拍排水溝裡面有水來指控淹水。
王定宇也說， 完全不了解沙崙發展的過程和現況，這種人就在恣意攻擊，面積、人數、預算通通都錯，怎麼好意思大放厥詞？沙崙綠能示範場域佔地7.44公頃，光進駐廠商達28家800多人，進駐率達95%，而且如同百貨公司，沒有人僅算員工人數當成服務客戶人數和產值的，「這種品質真的是遠遠不如費鴻泰！」
最後王定宇說，身為台北市議員不敢追北流新完工就磁磚掉滿地，只會嘴半露天場域遇雨有水，這麼愛監督台南，對台北失職，還胡亂監督台南，「歡迎就來台南參選吧！」