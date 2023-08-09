館長批物化動漫　民進黨聲援賴品妤「譴責性羞辱、性騷擾言行」

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對此，民進黨性別平等事務部在臉書發文說，柯文哲日前舉辦的北區姊妹選哲之友會中，使用「空姐大嫂團」來稱呼穿著情趣空服員制服熱舞的舞者，引起空服員工會與婦女團體的抗議，而部分支持者為了護航柯文哲，不僅年齡羞辱不同政治立場的年長女性、對其他政黨的女性參政者發出性別歧視與近乎性騷擾的言論，賴品妤就是這樣的受害者。
民進黨性別平等事務部指出，ACG（動畫、漫畫以及遊戲）在台灣是受到許多人喜愛的文化、也是正在成長茁壯中的產業，而角色扮演動漫人物的行為的Cosplay更是行之有年，是許多人表達對於ACG文化熱愛以及展現自己身體的方式；在ACG文化逐漸成為主流的今日，時常看到年長的男性政治人物為了展現親和力而將自己變成動漫角色，卻甚少如同賴品妤一般的年輕女性，只被專注看見她的胸部或身體，而忽略她對於產業的建言與政策，「這就跟『空姐大嫂團』這個稱謂一樣，都是將女性視為工具，忽略她的主體與意識，這就叫做『物化』女性」。
「讓我們大家一起做品妤委員的後盾，向『性羞辱女性』說不！」民進黨性別平等事務部說，女人可以有很多種樣子，其中也有性感的、美艷的樣貌，女性基於自己的意願、自己的興趣，打扮成自己喜歡的樣子，是每一個女性的自由，但女人的性與身體，不應該是男人用來贈與給男人的禮物，更不應該是男性嘴巴上的談資，或被簡化成只是誰的大嫂、誰的老婆。