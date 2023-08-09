台中氣質警專生與父親同單位！爸爸節甜曬合照　網猛喊：岳父好

館長批物化動漫　民進黨聲援賴品妤「譴責性羞辱、性騷擾言行」

▲民進黨性別平等事務部今表示，嚴正譴責此種性羞辱與性騷擾的言行。（圖／民進黨性別平等事務部）
▲民進黨性別平等事務部今表示，嚴正譴責此種性羞辱與性騷擾的言行。（圖／民進黨性別平等事務部）

記者陳佩君／台北報導

針對網紅「館長」陳之漢在直播中指民進黨立委賴品妤Cosplay「捏捏都快跑出來」，質疑是「物化動漫」一事，民進黨性別平等事務部今（9）日表示，嚴正譴責此種性羞辱與性騷擾的言行，更對台灣民眾黨的黨公職、黨主席柯文哲、甚至是支持者完全沒有從之前的公民的抗議與建議中學習與反省，感到無比遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲日前舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，找來一群性感舞者扮成空服員跳熱舞，挨批不尊重女性，陳之漢日前在直播中則舉了民進黨立委賴品妤Cosplay為例，說她「捏捏都快跑出來」，並質疑是否「物化動漫」；賴品妤則透過臉書回應：「該負責的是隨意評價別人身體的人，而不是身體被隨意評價的我。」更嗆館長「你沒有資格決定我是什麼樣子」。

對此，民進黨性別平等事務部在臉書發文說，柯文哲日前舉辦的北區姊妹選哲之友會中，使用「空姐大嫂團」來稱呼穿著情趣空服員制服熱舞的舞者，引起空服員工會與婦女團體的抗議，而部分支持者為了護航柯文哲，不僅年齡羞辱不同政治立場的年長女性、對其他政黨的女性參政者發出性別歧視與近乎性騷擾的言論，賴品妤就是這樣的受害者。

民進黨性別平等事務部指出，ACG（動畫、漫畫以及遊戲）在台灣是受到許多人喜愛的文化、也是正在成長茁壯中的產業，而角色扮演動漫人物的行為的Cosplay更是行之有年，是許多人表達對於ACG文化熱愛以及展現自己身體的方式；在ACG文化逐漸成為主流的今日，時常看到年長的男性政治人物為了展現親和力而將自己變成動漫角色，卻甚少如同賴品妤一般的年輕女性，只被專注看見她的胸部或身體，而忽略她對於產業的建言與政策，「這就跟『空姐大嫂團』這個稱謂一樣，都是將女性視為工具，忽略她的主體與意識，這就叫做『物化』女性」。

「讓我們大家一起做品妤委員的後盾，向『性羞辱女性』說不！」民進黨性別平等事務部說，女人可以有很多種樣子，其中也有性感的、美艷的樣貌，女性基於自己的意願、自己的興趣，打扮成自己喜歡的樣子，是每一個女性的自由，但女人的性與身體，不應該是男人用來贈與給男人的禮物，更不應該是男性嘴巴上的談資，或被簡化成只是誰的大嫂、誰的老婆。

出來打球！賴惠員再被控論文抄襲　他批「賴清德對論文案打假球」

朱立倫批睜眼說瞎話　民進黨秀圖表反擊「別只會政治攻擊批評」

首曝3歲兒子！林飛帆和兒子都哭了　喊「沒想到會有這天」

用航海王比擬台日關係！麻生太郎：魯夫從未背叛朋友、患難見真情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀