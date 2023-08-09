高雄打狗祭公布雄者榮耀卡司　滅火器領軍13組高雄團登台

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領軍的滅火器Fire EX.樂團，8月5日剛於海音館舉辦「一生到底」新專輯發行演唱會，在高雄成軍逾20年，堅持自由創作、反映時代真實的聲音，一路從Live House、春天吶喊唱到各大音樂祭主舞台，也登上日本指標FUJI ROCK演出。
另一支「雄者榮耀」代表樂團大象體操，2012年成軍迄今逾10年，以貝斯、鼓、吉他為主要編制，獨到的數學搖滾創造不斷變化但對位精準的節拍，營造獨特的律動感吸引無數歌迷，曾獲金音獎最佳樂團及最佳風格類型專輯，並入圍金曲獎最佳樂團與編曲。
除了滅火器Fire EX.、大象體操，這次在地樂團包括必順鄉村、孩子王、淺堤及煙雨飄渺等，也都是再度獲邀在打狗祭演出。其中以全台語創作、演奏時低頭目視效果器為特色的瞪鞋搖滾樂團必順鄉村，將是第三度出席打狗祭。雙吉他雙主唱及貝斯、鼓的編制，2012成團以來堅持玩音樂是喜歡的事，盡力做到最好。此外曾入圍金音獎搖滾歌曲及專輯獎項的淺堤，這次是二度受邀，作品貼近在地人事物，今年初完成環島巡迴，近期則前往新加坡、馬來西亞、韓國及香港等地海外演出，是近年在地備受矚目與期待的樂團。
高雄流行音樂中心也提醒，今年打狗祭已陸續公布數波精彩演出卡司，包括首波金曲女力安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組歌手，以及第二波血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴、icyball 冰球樂團、怕胖團，與Hello Nico等十組豪華台團，包含前夜祭等更多特色卡司還會分批陸續公布，請歌迷鎖定打狗祭官網（http://2023.takaorock.tw/），隨時關注最新消息。
2023打狗祭優惠預售門票已於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1,200元、雙日票2,000元，雙人雙日票4,000元，前夜祭單人預售800元、單人單日票加前夜祭1,500元、單人雙日票加前夜祭2,300元、雙人雙日票加前夜祭4,600元，愛心單人單日票 600元、雙日票1,000元，皆為限量販售。另於ibon售票系統販售高鐵套票，請歌迷要把握機會準時上網搶購。