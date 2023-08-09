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看見勝選希望！柯文哲拒當副手　堅持「三不一沒有」選到底

▲台灣民眾黨主席柯文哲堅持選總統到底。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣民眾黨主席柯文哲堅持選總統到底。（圖／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

2024總統大選呈現三腳督局面，鴻海集團創辦人郭台銘則是動作頻頻，是否投入總統大選引發關注。民眾黨總統參選人柯文哲陣營近期拋出「三不一沒有」，不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，同時也沒有擔任副手的選項，目的是要傳達柯文哲勝選機率濃厚，將參選到底決心傳達給社會大眾。

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2024總統大選原先被認為是國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德兩強對決的局面，殊不知，國民黨5月提名侯友宜之後，民調卻一直未見起色，加上郭台銘動作不斷，引爆藍營整合危機，反而讓柯文哲民調超車。

儘管柯文哲民調穩居第二，但卻頻頻傳出「沒有要選到底」，令柯陣營極為困擾。柯競辦除了大動作立即澄清各種柯文哲透過「藍白合」分官進爵的媒體報導外，更傳出柯文哲在上週拍版「三不一沒有」，並於本週一黨務會議上要求幹部們上政論節目、在民眾黨自媒體、接受訪問時主動傳達「選到底」的決心。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨日受訪表示，根據民眾黨內參民調，柯文哲近期民調有上升趨勢，與民進黨總統參選人賴清德差距拉近，都超過30%，在誤差範圍內，侯友宜則是未超過20%。

柯文哲幕僚指出，柯文哲沒有擔任副手的選項，「侯柯配」、「郭柯配」都不用再談，從內參民調看到勝選的希望，且柯文哲是經過黨內程序提名的總統參選人，參選到底是毫無懸念。

針對郭台銘若投入選戰恐衝擊柯文哲選情，黨內人士表示，他們預估郭台銘近期的動作是宣洩對國民黨的不滿，雖然郭台銘參選對柯文哲影響最大，但還是必須先向選民說清楚參選的決心，畢竟2024不是只有總統選舉，還攸關立委選戰，若藍綠都不過半，民眾黨能拿到預估的10席立委，就能扮演國會關鍵第三勢力，延續民眾黨的政治舞台。

今年8月23日是823砲戰65週年，郭台銘將前往金門，外界關注是否會在此時宣布參選，有了5月底金門「海誓山盟」的教訓，為避免再度遭到郭台銘吃豆腐，柯陣營內部經過討論後，823當天去金門的可能性極低，民眾黨將以自己的方式紀念金門823砲戰。

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