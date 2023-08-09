看見勝選希望！柯文哲拒當副手　堅持「三不一沒有」選到底

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儘管柯文哲民調穩居第二，但卻頻頻傳出「沒有要選到底」，令柯陣營極為困擾。柯競辦除了大動作立即澄清各種柯文哲透過「藍白合」分官進爵的媒體報導外，更傳出柯文哲在上週拍版「三不一沒有」，並於本週一黨務會議上要求幹部們上政論節目、在民眾黨自媒體、接受訪問時主動傳達「選到底」的決心。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨日受訪表示，根據民眾黨內參民調，柯文哲近期民調有上升趨勢，與民進黨總統參選人賴清德差距拉近，都超過30%，在誤差範圍內，侯友宜則是未超過20%。
柯文哲幕僚指出，柯文哲沒有擔任副手的選項，「侯柯配」、「郭柯配」都不用再談，從內參民調看到勝選的希望，且柯文哲是經過黨內程序提名的總統參選人，參選到底是毫無懸念。
針對郭台銘若投入選戰恐衝擊柯文哲選情，黨內人士表示，他們預估郭台銘近期的動作是宣洩對國民黨的不滿，雖然郭台銘參選對柯文哲影響最大，但還是必須先向選民說清楚參選的決心，畢竟2024不是只有總統選舉，還攸關立委選戰，若藍綠都不過半，民眾黨能拿到預估的10席立委，就能扮演國會關鍵第三勢力，延續民眾黨的政治舞台。
今年8月23日是823砲戰65週年，郭台銘將前往金門，外界關注是否會在此時宣布參選，有了5月底金門「海誓山盟」的教訓，為避免再度遭到郭台銘吃豆腐，柯陣營內部經過討論後，823當天去金門的可能性極低，民眾黨將以自己的方式紀念金門823砲戰。