雨神賴著不走！北台灣也準備變天　本週「全台有雨」時刻出爐

85℃開賣「蠟筆小新蛋糕」！4款搶先看　公仔變磁鐵、紙盒變筆筒

▲85℃在8月17日將開賣「蠟筆小新蛋糕」，4款新品都有專屬蛋糕盒，公仔還可變身磁鐵吊飾。（圖／業者提供）
▲85℃在8月17日將開賣「蠟筆小新蛋糕」，4款新品都有專屬蛋糕盒，公仔還可變身磁鐵吊飾。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

沒要慶生也要買！繼HELLO KITTY、寶可夢之後，85℃蛋糕又有強打，這次和《蠟筆小新》聯名，推出2款整模蛋糕、2款切片蛋糕，不只外觀造型繽紛生動，蛋糕上的蠟筆小新公仔還能變身冰箱磁鐵或吊飾，將在8月17日上市。

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鐵粉必須衝，在台人氣歷久不衰的《蠟筆小新》，陪伴許多七八年級生長大。85℃這次推出超強聯名，共2款整模蛋糕、2款切片蛋糕，各自搭配專屬蛋糕盒，8月17日正式上市，全台限量8.7萬個，預估銷售額1900萬元，預計開賣不用太久就會賣光。

▲蠟筆小新-甜點派對大冒險，8吋720元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新-甜點派對大冒險，8吋720元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新-甜點派對大冒險，6吋580元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新-甜點派對大冒險，6吋580元。（圖／業者提供）
「甜點派對大冒險」8吋造型蛋糕720元，蛋糕上的蠟筆小新公仔附磁鐵，可變身冰箱貼，或是頭上吊飾孔也能穿掛繩；「動感拯救世界」6吋造型蛋糕580元，公仔一樣能變成冰箱貼和吊飾。此外，兩款切片蛋糕售價都是78元。

▲蠟筆小新-野原一家出擊78元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新-野原一家出擊78元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新-早安歐嗨唷78元。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新-早安歐嗨唷78元。（圖／業者提供）
這次推出的4款蛋糕都有各自專屬的盒子，透過內附的墊高板，可以DIY改裝成便條紙盒、筆筒、存錢筒。8月17日至9月6日買任一款蠟筆小新蛋糕，就送《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰～飛吧飛吧手卷壽司～》早場優惠券。

🟡蠟筆小新系列蛋糕盒搶先看

▲蠟筆小新8吋蛋糕盒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新8吋蛋糕盒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新6吋蛋糕盒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新6吋蛋糕盒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新小白狗屋。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新小白狗屋。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新筆筒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新筆筒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新切片蛋糕盒。（圖／業者提供）
▲蠟筆小新切片蛋糕盒。（圖／業者提供）
藏壽司目前也開跑《蠟筆小新》檔期，推出3種、共13款的限定扭蛋，可以互相組裝公仔下方燈籠，製作專屬自己的吊飾。除了限定公仔吊飾、胸章及紙膠帶之外，還有「500顆中1顆」的特賞扭蛋「制服小新公仔吊飾」，即起在全台門市開扭。

▲迴轉壽司2巨頭同搶蠟筆小新商機！藏壽司8月4日祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款聯名扭蛋，壽司郎則推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，拍照打卡就抽送蠟筆小新電影票招待券。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

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