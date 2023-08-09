85℃開賣「蠟筆小新蛋糕」！4款搶先看 公仔變磁鐵、紙盒變筆筒
沒要慶生也要買！繼HELLO KITTY、寶可夢之後，85℃蛋糕又有強打，這次和《蠟筆小新》聯名，推出2款整模蛋糕、2款切片蛋糕，不只外觀造型繽紛生動，蛋糕上的蠟筆小新公仔還能變身冰箱磁鐵或吊飾，將在8月17日上市。
記者黃韻文/綜合報導
鐵粉必須衝，在台人氣歷久不衰的《蠟筆小新》，陪伴許多七八年級生長大。85℃這次推出超強聯名，共2款整模蛋糕、2款切片蛋糕，各自搭配專屬蛋糕盒，8月17日正式上市，全台限量8.7萬個，預估銷售額1900萬元，預計開賣不用太久就會賣光。
「甜點派對大冒險」8吋造型蛋糕720元，蛋糕上的蠟筆小新公仔附磁鐵，可變身冰箱貼，或是頭上吊飾孔也能穿掛繩；「動感拯救世界」6吋造型蛋糕580元，公仔一樣能變成冰箱貼和吊飾。此外，兩款切片蛋糕售價都是78元。
這次推出的4款蛋糕都有各自專屬的盒子，透過內附的墊高板，可以DIY改裝成便條紙盒、筆筒、存錢筒。8月17日至9月6日買任一款蠟筆小新蛋糕，就送《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰～飛吧飛吧手卷壽司～》早場優惠券。
🟡蠟筆小新系列蛋糕盒搶先看
藏壽司目前也開跑《蠟筆小新》檔期，推出3種、共13款的限定扭蛋，可以互相組裝公仔下方燈籠，製作專屬自己的吊飾。除了限定公仔吊飾、胸章及紙膠帶之外，還有「500顆中1顆」的特賞扭蛋「制服小新公仔吊飾」，即起在全台門市開扭。