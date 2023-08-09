歌仔戲大師陳美雲跌倒猝逝！享壽72歲　獲頒傳藝金曲特別獎

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評審團認為，雖然在資本與人脈上，陳美雲無法突破外台體質限制，仍亟力完成許多重要貢獻。將特別獎頒給她，是對所有迄今仍在外臺戲班努力的從業人員最大肯定，也是對精確掌握歌仔戲「活戲」表演風格與方法的前輩藝師再次致敬。
出身屏東的陳美雲，6歲就會說唱民謠故事，7歲開始學習歌仔戲，8歲入團當童生，16歲正式擔任主角小生，直到電視歌仔戲興起，先後進入台視、中視歌劇團演出歌仔戲節目《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等，民國68年自組「陳美雲歌劇團」，堅持保有傳統「內台戲」特有的歌仔味，為台灣歌仔戲唱腔代表。
而音樂類特別獎得主查馬克·法拉屋樂，則為深耕台灣原住民族文化之教育工作者，他一生致力發揚傳承排灣文化，成立泰武古謠傳唱隊，投入排灣歌謠的採集，透過部落耆老的口傳教唱，保存瀕臨失傳的部落古謠，影響各部落展開對自身歌謠的傳習推動。用祖先的歌聲喚起部落的文化覺醒，也讓排灣音樂走向世界。
對於婆婆獲頒傳藝金曲特別獎，陳美雲媳婦鐘美如在臉書回應：「剛接任劇團團長不久的我，其實對這領域並不是很熟悉。剛才從網路得知，媽咪陳美雲獲得第34屆傳藝金曲獎-戲曲表演類特別獎，我感到特別激動，因為媽咪為了她熱愛的歌仔戲付出許多，即使再辛苦也堅持將劇團經營下去。非常感謝傳藝中心給予媽咪的肯定，謝謝再謝謝！！本人也會將媽咪的精神傳承下去，希望劇團能夠長長久久、栽培出更多人才，讓更多人能夠看到歌仔戲的戲曲之美。」