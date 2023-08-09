新北市推動永續性平 侯友宜期許做事方法擴展到整個台灣政府
新北市長侯友宜今（9）日於市府主持市政會議，會上由秘書處處長饒慶鈺進行專題簡報，針對市府在積極推動性別平等上的努力與成果，侯友宜也分享自己推動女權的初心，期許「勇於創新、突破框架」的做事方法，可以從新北市擴展到其他縣市，甚至到整個台灣政府。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，自己的初心沒有變過，20年前自己的博士論文研究如何預防性侵害殺人犯罪，社會氛圍是保護女性不受暴力侵害，現在則是從保護進展到提升女性領導決策的影響力；指出最近剛出爐的《2023年消費者永續指數調查》發現，30歲以下的年輕人，最重視的永續價值，就是性別平等、勞工權益和居住正義，新北市正好大力回應了年輕人的訴求。
侯友宜表示，秘書處做為幕僚機關，把創新的思考和做事方法帶進政府部門，不被原本的業務職掌侷限住，將SDGs和性別平等做出亮眼成績，頻頻躍上國際舞台，連管大樓、蓋廁所，都可以得獎連連，讓中央到六都市府前來觀摩；稱讚這種「勇於創新、突破框架」的做事方法，應該從新北市擴展到其他縣市，甚至到整個台灣政府。
侯友宜說到，這幾年國際上談到永續或性平議題時，大家就會想到台灣的新北市，就像SDGs會想到紐約發表了全世界第一本「VLR自願檢視報告」，新北市則是發表全台第一本、全球第十本的VLR；其中今年聯合國婦女大會周邊會議中最具代表性的城市聯盟UCLG，整個東亞只邀新北市參與，代表已經做出口碑和特色，要繼續努力。