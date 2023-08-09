分析柯「三不一沒有」！徐巧芯認有助藍營選情：侯友宜也有機會贏
近日，柯文哲陣營提出「三不一沒有」的非綠整合策略，提到「不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓」，並且柯文哲也不可能擔任副手。對此，國民黨立委參選人徐巧芯，在政論節目《大新聞大爆卦》提到，分析柯陣營的「三不一沒有」，認為該策略其實跟侯友宜的想法很相似，2人都適用「三不一沒有」策略，另外，柯文哲與侯友宜也是最終可能「整合」的人選，最後徐表示，就算沒有要進行整合，但柯方面很可能有助於國民黨的選情，侯友宜也不一定會輸。
記者林盈君／綜合報導
徐巧芯表示，柯文哲跟侯友宜都沒有擔任副手的選項，但2人在選戰上的想法相似，所以很可能最終會整合。另外，徐也提到蔡正元曾分析過，若將柯、侯、郭3人進行整合，雖說最終一定有1人會出局，但其中2人整合就可贏過目前民調第一的賴清德。徐巧芯認為，賴清德現階段僅是微幅領先，後續還可能遭遇很大變化。
而徐巧芯也指出，賴清德當初擔任行政院長，曾提出「一例一休功德說」，之後又出來談勞工正義、居住正義等，讓人覺得很諷刺，加上賴清德的人設偏古板，並不受年輕人青睞。徐巧芯更表示，就算最終沒有要進行整合，單就賴清德、侯友宜、柯文哲3人，只要國民黨拿回基本盤，加上柯文哲可以取得非藍綠之外的票，若民進黨也拉不走柯文哲的鐵票，其實柯反而有助於國民黨的選情。