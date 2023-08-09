高端內線交易4天賺15萬！審查委員夫妻求緩刑 訂9月6日宣判
高端內線交易案，士林地檢署今（9）日再開庭，被控涉洩露高端獲緊急授權內線消息的食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧，以及得知內線消息購買20張高端股票、獲利15萬1000元的妻子施庭芳2人皆坦承犯行，但仍主張無罪，審判長庭末諭知9月6日宣判。
記者潘千詩／台北報導
法院上午開庭時，在台大任職的施庭芳強調，她真的沒有犯罪意圖，才會用自己名義買賣股票，她坦承一時失誤，從去年底，人生幾乎崩潰，回想過去在醫界的努力，有不錯名聲，現在Google搜尋名字，都是內線交易的新聞，感嘆「這可能到我死都不會消失」。
施女請求合議庭，給她緩刑機會，因為手上還有未完成的工作，對於年輕醫師的教導責任，病患也需要專業醫療，希望給予緩刑，她會用餘生完成未完成的工作。
劉滄梧表示，去年7月18日開會他處於高度專注，一整天下來非常疲憊，回家後一時疏忽說出高端將有條件通過緊急授權，他感到非常懊悔，希望法院審酌一時疏忽的情況從輕量刑。
辯護律師主張，被告從一開始就認罪，如實交代，未浪費司法資源，深表悔悟，經歷沈重教訓，此生絕無再犯可能，請求惠賜緩刑。庭末，審判長諭知辯論終結，訂9月6日宣判。