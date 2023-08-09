《D.P》丁海寅感激能跟孫藝真體驗姐弟戀！宣布10月7日來台見粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
丁海寅回想2018年能接拍《經常請吃飯的漂亮姐姐》，至今仍是抱著無限感激，雖然已經過了5年，但還是描述當年「好像一場夢」，他也表示現在想起來，自己有如撥雲見日般看到自己的本質，才得以繼續在演藝圈努力。
他近期在《D.P：逃兵追緝令2》續演二等兵安俊浩，面對更多逃兵以及更多艱難的任務，丁海寅吐露心聲，因為這部影集受到海內外更多觀眾的注目，最重要的是不要讓看劇的人的覺得自己是在浪費時間，所以希望能做到不只是自己滿意自己的演技，而是要讓看的人也可以獲得滿足。他也笑說拍第一季時，確實有種再度入伍的感覺，這次再拍第二季，則有種「想趕快退伍、拜託讓我趕快退伍」的感覺。
久違與粉絲相聚，愛吃肉的丁海寅透露最近因為要準備見面會，對於食物嚴格控管，他表示：「真的吃了很多青菜！」他期望自己能夠「不要生病，以健康的身體為下一個今天做好準備。」展現身為藝人的高規格自律。丁海寅《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING IN TAIPEI 「THE 10TH SEASON」》將於10月7日晚間7點在台北國際會議中心TICC舉行，門票於8月20日中午12點在ibon售票系統啟售。