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《D.P》丁海寅感激能跟孫藝真體驗姐弟戀！宣布10月7日來台見粉絲

▲《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《D.P：逃兵追緝令》男主角丁海寅將於10月來台會粉絲。（圖／瘋潮娛樂、優勢力娛樂）
▲《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《D.P：逃兵追緝令》男主角丁海寅將於10月來台會粉絲。（圖／瘋潮娛樂、優勢力娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星丁海寅近年因為跟孫藝真主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《D.P：逃兵追緝令》等戲劇作品使得人氣攀升，今年他剛好出道滿10週年，所以宣布要舉辦見面會感謝粉絲的支持，今（9）日宣布確定於10月7日來台，與久違的台灣粉絲同歡。

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▲▼丁海寅因為跟孫藝真主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》走紅，回想當年能接到此劇直呼感激。（圖／瘋潮娛樂、優勢力娛樂）
▲▼丁海寅因為跟孫藝真主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》走紅，回想當年能接到此劇直呼感激。（圖／JTBC、瘋潮娛樂、優勢力娛樂）
▲丁海寅、孫藝真主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》。（圖／JTBC）
 
丁海寅2013年出演女團MV首亮相，2014年戲劇出道，直到2018年跟孫藝真主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》人氣攀升，出道至今10年，也端出《D.P：逃兵追緝令》系列劇、《雪降花》等代表作品。對於出道10年的感想，丁海寅表示：「我每天都很努力，因為每天都是獨一無二的。」

丁海寅回想2018年能接拍《經常請吃飯的漂亮姐姐》，至今仍是抱著無限感激，雖然已經過了5年，但還是描述當年「好像一場夢」，他也表示現在想起來，自己有如撥雲見日般看到自己的本質，才得以繼續在演藝圈努力。

他近期在《D.P：逃兵追緝令2》續演二等兵安俊浩，面對更多逃兵以及更多艱難的任務，丁海寅吐露心聲，因為這部影集受到海內外更多觀眾的注目，最重要的是不要讓看劇的人的覺得自己是在浪費時間，所以希望能做到不只是自己滿意自己的演技，而是要讓看的人也可以獲得滿足。他也笑說拍第一季時，確實有種再度入伍的感覺，這次再拍第二季，則有種「想趕快退伍、拜託讓我趕快退伍」的感覺。

久違與粉絲相聚，愛吃肉的丁海寅透露最近因為要準備見面會，對於食物嚴格控管，他表示：「真的吃了很多青菜！」他期望自己能夠「不要生病，以健康的身體為下一個今天做好準備。」展現身為藝人的高規格自律。丁海寅《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING IN TAIPEI 「THE 10TH SEASON」》將於10月7日晚間7點在台北國際會議中心TICC舉行，門票於8月20日中午12點在ibon售票系統啟售。

▲丁海寅10月來台慶祝出道10週年。（圖／瘋潮娛樂、優勢力娛樂）
▲丁海寅10月來台慶祝出道10週年。（圖／瘋潮娛樂、優勢力娛樂）

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