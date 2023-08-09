和河北彩花火辣親密互動！蔡阿嘎挨轟「不尊重二伯」親上火線回應
百萬YouTuber蔡阿嘎以幽默的個性及多元的創作能力，在社群媒體上擁有超高人氣，但日前卻因批評日本餐廳難吃而遭炎上，之後他又街訪日本人問自己像不像山下智久，挨轟「台灣之恥」。而蔡阿嘎在事件過後沉寂一陣子，近期他發布新片，為上周末參加TRE台北國際成人展的紀錄，他在影片中和AV女優河北彩花、Miru等近距離親密互動，被網友質疑是否不尊重老婆二伯，對此他也親自出面回應：「二伯完全同意這次企劃，全程在場也看得很開心喔！」
記者賴禹妡/綜合報導
蔡阿嘎7日在YouTube頻道上傳開箱成人展的新影片「河北彩花、Miru的尊榮服務！蔡阿嘎YouTuber生涯最開心的父親節！」只見他在成人展後台，和AV女優河北彩花、miru近距離親密互動，不只十指緊扣，還有擁抱、在耳邊說話等動作，讓大批粉絲羨慕不已。
另外，蔡阿嘎還到成人展的「巨X神社」攤位排隊抽一番賞，他也因此獲得在AV女優胸前吃POCKY巧克力棒的機會。當時AV女優用胸部夾住巧克力棒，蔡阿嘎將頭靠近並慢慢往下吃掉，吃完還忍不住直呼：「超棒！太美味了！」
影片曝光後，不少人質疑蔡阿嘎是否太不尊重老婆二伯，但蔡阿嘎在影片下方留言表示：「先澄清！二伯完全同意這次企劃，全程在場也看得很開心喔！哈哈哈。」讓網友們紛紛笑喊，「二伯真的大氣，應該沒幾個老婆可以看老公那樣吃POCKY」、「緯嘉的笑容超級真心，隔著螢幕都能感受到他壓抑的歡喜，沒壓抑可能真的會爽到在地上打滾」、「原來上禮拜的podcast在鋪梗，二伯：沒感情的ok」、「永生難忘的父親節禮物了」、「還好颱風走了，嘎哥可以安心的睡公園了」、「二伯不會讓你跪算盤但是岳父很難講哦」、「二伯人真的好好，還幫老公付錢」。