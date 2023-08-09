日本原爆78週年　長崎市長喊話擺脫依賴核威攝論

我是廣告 請繼續往下閱讀
出席今天紀念儀式的人，包括長崎市長鈴木史朗、長崎市議員、代表「被爆者」（原子彈轟炸受害者）宣讀和平誓言的85歲工藤武子等人，並在當年原子彈投下的上午11時2分，共同為罹難者默哀及祈求安息。
鈴木史朗今天致詞以7月公布的和平宣言為架構，批評七大工業國集團（G7）以核威攝論為前提的想法，要求朝廢除核武器邁進。
鈴木表示，由於俄羅斯侵略烏克蘭，「核戰危機進一步升高」。
身為被爆者下一代（被爆二世）的鈴木，今天是上任市長後首度在長崎原爆週年紀念日宣讀和平宣言，內容觸及今年5月在廣島舉行的G7峰會。
鈴木說，有關G7領袖當時到廣島和平紀念資料館參訪，並跟被爆者會面等，「向全球展現知曉被爆真相的重要性」。
不過，談到用核武器來保護國家安全的「核威攝論」，鈴木強調「倚賴核威攝論將無法實現無核武器世界」。他向各國領袖喊話：「就是現在，應該抱持勇氣做出擺脫對核威攝論依賴的決定。」
鈴木跟廣島市長松井一實一樣，都在致詞時要求身為全球唯一戰爭被爆國的日本，應簽署並批准「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）。
岸田透過預錄影像致詞說，在國際社會對於核裁軍的分歧持續深化，及俄羅斯利用核武器進行恫嚇的情況下，「要邁向實現無核武器世界的道路已變得更為嚴峻」。
岸田說，國際社會應團結一致維持並強化核不擴散條約（NPT），為實現無核武器世界，「日本將主導國際社會的因應對策」。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1120809