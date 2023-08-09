文組、理組交戰！學生提升學制度不公：文組輕鬆、申請繁星更容易

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台北市內湖高中、基隆市暖暖高中、國立海大附中組成的「繁STAR！煩START！團隊」來自不同的類組、學校，發現高中課程中的不同類組之間存在差異，尤其是在高二選修科目的安排上，導致不同類組在爭取繁星升學資格上有所不公，認為社會組在社會科「探究與實作」較輕鬆、好拿分數，自然組的物理、化學選修課程較艱深、困難。
他們針對全國高中二年級至大學二年級學生進行問卷調查，共回收200 份樣本。發現有50.4%的學生認為一類組（社會組）對繁星管道升學較有優勢，學生認為高中社會組不管在課業、教學安排、考試份量上都較自然組輕鬆，而這也是為何社會組最後的成績較自然組漂亮，也更有利繁星；因為社會組的自然科不是必修科，在學校不用考，但自然組的社會科還是必修科，無論如何還是要考，那麼對於社會科不好的人來說就不利於繁星申請。
57.5%學生表示，學校的段考無法同時考數A及數B，41.5%學生認為只能考所選類別（數學），在計分上不公平。學生認為，數B的考卷可能比較簡單 所以分數可能會比較高，成績評比上會有基準不一的情形；自然組數A無法跨考數B，成績大多都比社會組低。
「繁STAR！煩START！團隊」建議自然組取消社會科必修、各類組分開爭取繁星、平衡社會科與自然科的難度、降低高中生製作學習歷程的壓力。
教育部高教司專委周弘偉表示，繁星推薦方式並沒有因為108課綱做改變，主要都是各校自訂選才方式，會組成繁星推薦委員會，除校內成員還有家長、學生代表，透過校園民主方式制定出來。
針對學生詢問自然組、社會組學分編排問題，教育部國教署高中組副組長林琬琪回應，部定必修是所有學生考試範圍，「探究與實作」不會以紙筆測驗來測量，還是用報告等多元評量檢視，比起學科知識，更講究發現問題、驗證等能力，在校內繁星推薦過程，不論是自然組、社會組學生都會衡平考量。
一名北一女學生認為，自然組直接取消社會科必修，不太好，還是必須學到公民素養，建議將必修學分或課程內容減少即可；另一名學生提到，現在的特殊選才環境對社會組學生不利，就去年開特殊選才名額的校系來看，二類資通訊、生傳科系等名額相對多很多，光工程與環境學群就有一百多個名額。
特殊選才組的學生則提到，特選學生太晚開始定向，無法準備校系所需；擬定名額少，競爭變大；特殊身分有特權，打不贏；各校報名費金額差距大。建議個申、分科、繁星、特選平均分配各校系名額；如為特殊生應要單獨編列招生名額，未分開的校系應該公平競爭，不得以優先錄取為由，使一般生權利被侵害；應由教育部或招聯會統一規定報名金額上限，減少學生經濟負擔。
特殊選才讓大學可以依科系所需，訂定選人標準，用成績以外的成就或學習歷程作為申請條件，找到具備潛力的學生，每年招生名額，最多以全國日間學士班名額的1.5%為上限。
一名北一女學生提到，以108課綱重視素養來看，未來會有越來越多學生傾向多元學習、不再侷限教科書，但特殊選才名額卻很少，教育部應思考如何讓學習目的與升學管道銜接。
周弘偉回應，特殊選才是針對現行繁星推薦、個人申請難以鑑別的學生，才有的特殊升學管道，主要收特殊才能（偏才或非學業成績表現才能，如圍棋滑板專業等）、不同教育背景（海外留學生、台商子女、實驗教育生等）、弱勢族群學生（看重逆境求學的堅毅），因為人少類別多，無法針對每校系做統一規定，因此由各校自行辦理單獨招生，學生有任何選才建議，可以反映給教育部，會透過相關會議跟大學端討論並調整。
周弘偉說，特殊選才名額占所有升學管道1.5%，其實已經比過去提高3倍，其實外界對特殊選才名額提升有正反意見，有些人抱怨名額不夠多，但也有人擔憂不經過入學測驗適合進入大學嗎？也得思考當特殊選才名額增加後，得減少哪些入學管道的名額？另外，多元升學管道不受考試成績限制，是循序漸進的過程，或許未來考招制度會不斷調整，讓申請入學減少參採學測成績，或以小規模試驗全申請制（只看學習歷程檔案、面試）。
台大社會系教授林國明表示，不看標準化測驗成績，只看備審資料，大學端目前還沒信心透過這樣的方式選才，社會也不太能接受這樣的觀念，但既然學習歷程檔案鼓勵多元素養與探索，可以思考如何在升學制度中發揮更多功能，也許能採實驗方式，只看學習歷程檔案選才。