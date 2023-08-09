美版鮭魚之亂？速食店推「改名Subway」終身免費吃 萬人瘋響應
2021年壽司郎舉辦特殊優惠活動，只要顧客姓名中有「鮭魚」二字就可以免費用餐，結果全台共計有331位民眾改名為鮭魚，掀起一波鮭魚之亂。而近期美國速食店「Subway」也推出類似活動，只要民眾將自己的名字改為「Subway」，就可以終身享用免費的潛艇堡，活動推出96小時內，已吸引近1萬人報名參加，活動話題性十足！
記者鍾怡婷/綜合報導
不過該活動與壽司郎的稍有不同，想要吃免費的潛艇堡不僅要改名，最主要還得靠運氣！根據《紐約郵報》報導，民眾需要先上Subway官網報名，表示自己願意為了終身吃免費潛艇堡而改名，Subway則會在本月抽出1位幸運兒，並且還會提供750美元（約新台幣2萬3千元）的改名手續費用。
被抽到的幸運兒只要在4個月內的時間完成更名，並且向Subway出示證明，就能獲得終身免費吃潛艇堡的優惠，官方表示目前已有將近萬人報名響應，搶當名叫「Subway」的幸運得主！不過實際上仔細觀看活動細則，終身免費吃潛艇堡的優惠，其實是價值約5萬美元（約新台幣1百多萬元）的禮品卡。
事實上，該活動並非Subway第一次推出免費潛艇堡的活動！2022年一位居住在科羅拉多州的男子昆茲（James Kunz），就曾靠著身上刺了30x30公分的「Subway」刺青，獲得了相同的終身免費潛艇堡的商品卡作為獎品。