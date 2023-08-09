黃捷加入民進黨　同黨議員：預料中事、將成為即戰力

我是廣告 請繼續往下閱讀
同鳳山選區的高雄市議員林智鴻表示，黃捷入黨是一個振奮人心、鼓舞士氣的好消息，前些日子就知道議會好同事黃捷要申請加入民進黨，也知道陳其邁市長將擔任推薦人，入黨是大家預料中的事情，黃捷的理念價值、國家認同、城市發展方向一直都跟民進黨雷同，過去就處於緊密合作狀態，她正式加入民進黨後讓隊伍更為整齊，更會實質提升未來的整體戰力。
林智鴻說，成為民進黨員後權利義務會更為清晰，包括每一年的政黨分擔金、初選制度、選舉補助款上繳黨中央的比例等，都是黨員應盡義務，也是黃捷議員未來會實際面對的事情，既然已經成為民進黨隊伍的一員，大家就會在過去緊密合作的基礎上，繼續攜手為台灣效力、壯大台灣，讓台灣繼續走在世界民主的陣營，讓台灣繁榮昌盛。
同黨的市議員邱俊憲指出，黃捷議員在議會問政及服務都相當認真、有品質，大家高度肯定，議會黨團高度歡迎她加入民進黨的行列，對於明年度的大選，相信一定是即戰力。
邱俊憲說，在市長及議員大選之後，就有耳聞大家討論想邀請黃捷加入民進黨的聲音，而她也先已加入議會民進黨團運作，這段時間，在許多議題上也與黨團有不錯的默契，他認為，在許多議題上，黃捷與黨內都有很高度的共識與一致性，相信未來，對高雄及台灣的許多更為進步議題，有更多的力量可以一同往前推動。
曾經幫助黃捷挺過罷捷的立委許智傑笑說，很高興黃捷可以正式加入民進黨，從罷捷的時候，他就很支持黃捷、維護黃捷，要讓她繼續在鳳山為民服務，於公、黃捷是名優秀的議員，於私、黃捷是兒子高中同屆的同學，所以他一直把黃捷當成是自己的女兒一樣，黃捷加入民進黨，他也祝福她為台灣繼續努力、為社會繼續付出，未來也能夠給台灣、高雄、鳳山美麗的願景，一起來打拚。