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黃捷加入民進黨　同黨議員：預料中事、將成為即戰力

▲民進黨高雄市黨部昨（8）日通過黃捷入黨案，黃捷正式成為民進黨的一員。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨高雄市黨部昨（8）日通過黃捷入黨案，黃捷正式成為民進黨的一員。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨高雄市黨部昨（8）日通過黃捷入黨案，黃捷正式成為民進黨的一員，除了副總統賴清德在黃捷臉書留言歡迎外，同黨議員也表示，早就耳聞黃捷要入黨，相信她加入會成為民進黨的即戰力，曾經幫助黃捷挺過罷捷的立委許智傑則說黃捷就像是自己的女兒一樣，祝福她為台灣繼續努力、為社會繼續付出。

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黃捷昨晚宣布正式成為民進黨的一員後，臉書下方除了同黨的民進黨議員、立委表達恭喜和加油聲外，連副總統賴清德也說「歡迎黃捷加入民進黨，成為 Team Taiwan 的一員，未來我們一起攜手同行！」。

同鳳山選區的高雄市議員林智鴻表示，黃捷入黨是一個振奮人心、鼓舞士氣的好消息，前些日子就知道議會好同事黃捷要申請加入民進黨，也知道陳其邁市長將擔任推薦人，入黨是大家預料中的事情，黃捷的理念價值、國家認同、城市發展方向一直都跟民進黨雷同，過去就處於緊密合作狀態，她正式加入民進黨後讓隊伍更為整齊，更會實質提升未來的整體戰力。

林智鴻說，成為民進黨員後權利義務會更為清晰，包括每一年的政黨分擔金、初選制度、選舉補助款上繳黨中央的比例等，都是黨員應盡義務，也是黃捷議員未來會實際面對的事情，既然已經成為民進黨隊伍的一員，大家就會在過去緊密合作的基礎上，繼續攜手為台灣效力、壯大台灣，讓台灣繼續走在世界民主的陣營，讓台灣繁榮昌盛。

同黨的市議員邱俊憲指出，黃捷議員在議會問政及服務都相當認真、有品質，大家高度肯定，議會黨團高度歡迎她加入民進黨的行列，對於明年度的大選，相信一定是即戰力。

邱俊憲說，在市長及議員大選之後，就有耳聞大家討論想邀請黃捷加入民進黨的聲音，而她也先已加入議會民進黨團運作，這段時間，在許多議題上也與黨團有不錯的默契，他認為，在許多議題上，黃捷與黨內都有很高度的共識與一致性，相信未來，對高雄及台灣的許多更為進步議題，有更多的力量可以一同往前推動。

▲黃捷加入民進黨，曾經幫助黃捷挺過罷捷的立委許智傑則說，黃捷就像是自己的女兒一樣，祝福她為台灣繼續努力、為社會繼續付出。（圖／翻攝畫面）
▲黃捷加入民進黨，曾經幫助黃捷挺過罷捷的立委許智傑則說，黃捷就像是自己的女兒一樣，祝福她為台灣繼續努力、為社會繼續付出。（圖／翻攝畫面）
曾經幫助黃捷挺過罷捷的立委許智傑笑說，很高興黃捷可以正式加入民進黨，從罷捷的時候，他就很支持黃捷、維護黃捷，要讓她繼續在鳳山為民服務，於公、黃捷是名優秀的議員，於私、黃捷是兒子高中同屆的同學，所以他一直把黃捷當成是自己的女兒一樣，黃捷加入民進黨，他也祝福她為台灣繼續努力、為社會繼續付出，未來也能夠給台灣、高雄、鳳山美麗的願景，一起來打拚。

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