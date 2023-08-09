台灣首例！他設假基地台「發釣魚簡訊」騙個資 NCC重罰400萬
去（2022）年11月中旬，有一名郭姓男子在台北捷運中山站前私自架設假基地台，發送釣魚簡訊詐騙個資，獲利200餘萬元。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）今（9）日表示，這已違反《電信管理法》，加重處罰400萬元。
記者許若茵／台北報導
有30多位民眾報案，稱接獲電信公司、銀行釣魚簡訊，信用卡因此被盜刷，警方成立專案小組追查，發現一名30歲郭姓嫌犯，自大陸地區將偽造基地台機器輸入台灣，並承租自小客車載運偽造基地台，大量傳送釣魚簡訊「etag帳單自動扣款失敗」盜取信用卡資訊及驗證碼，再將信用卡資訊綁定在行動電話內之刷卡軟體，再至各大賣場盜刷金飾、3C產品等物。
對此，NCC說明，郭男於111年11月18日14時許，在台北捷運中山站前，以車載方式，擅自架設偽冒電信公司基地台，發送釣魚簡訊，騙取電信業者用戶個資，被以現行犯逮捕。
NCC副主委翁伯宗表示，這是台灣第一案架設非法基地台，且未經核配擅自使用無線電頻率，經過檢視相關事證，並向數位部與電信公司查證後，認定郭男違反《電信管理法》第52條第2項規定，未經核配擅自使用無線電頻率，干擾合法無線電頻率使用者，委員會加重處罰，依《電信管理法》第74條第4項規定，裁處400萬元，有關於違法輸入部分另案處理。
翁伯宗強調，已請5大行動通信業者加強監測行動通信網路運作情形，並與警察機關建立合作模式，若有發現網路異常，應即時通報，避免類似案件再度發生。