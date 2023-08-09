學生提刪除自然組社會必修！EdYouth不同意：應培養思辨力公民
學生團體EdYouth今（9）日辦理「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請近百位高中生發表在教育現場的所見所聞後，由教育部、國家教育研究院等機關回應學生意見，並接受學生提問。有學生在上午「大學選才」場次提出為了追求繁星制度的公平性，課綱應刪除自然組社會必修，EdYouth認為，不應刪除，以確保學生成為有思辨能力的社會公民。
記者李琦瑋／台北報導
今天論壇上有來自北市的學生分析並比較討論繁星制度的優劣。學生在簡報中呈現對200位學生的調查中，有64.6%的學生認為，文組與理組選修課程不同，在成績計分上有差異；57.5%的學生認為社會組爭取繁星資格較自然組容易。因此，學生提出自然組應該取消社會科必修，或是社會組應該增加自然科必修，以達成繁星制度公平。
EdYouth成員、現就讀東華大學的學生阮資貽指出，在升學階段確實有非常多的學生提及自然組與社會組的差異，往往是學科能力的落差和面對考試的壓力程度。然而社會也須了解到台灣正在推動非考試導向的知識傳遞，學生們必須認知不是所有的學習都是為了考試。因此，我們希望台灣的教育，不再只是以考試為導向的學習，而是以如何成為一個具有獨立思考、思辨能力的社會公民。
阮資貽補充，繁星制度的目的在於改善城鄉資源差距帶來的學習落差。同所學校中的文理組因為課程內容不同，可以採取自然組的社會科目濃縮成一個學期。又或是在繁星制度設計上，能夠以「類排」而非校排計算繁星在校百分成績。
教育部執行秘書洪詠善也在論壇中回應，自然跟社會都要必修，因為要確保能夠成為公民的基本素養。透過素養的學習，學生可以打開自己對於世界的探索、跟同學討論這三年要成為怎樣的人、會遇到的問題、要以哪種管道升學等，透過思考，找出自己想走的路，這也是課綱的初衷與理念。