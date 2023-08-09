若「郭柯配」成形 綠副祕諷民眾黨讓人瞠目結舌、如吻仔魚沒骨頭
2024年總統大選進逼，民進黨副秘書長黃建嘉今（9）天接受媒體專訪時表示，若鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲，最終搭配形成「郭柯配」參選總統，那民眾黨就是連自己的黨主席、總統參選人門票都賣掉，彈性大的讓人瞠目結舌，「就像吻仔魚，沒有骨頭」。
記者陳佩君／台北報導
黃建嘉今天接受YahooTV節目「齊有此理」節目專訪時認為，國民黨換掉總統參選人侯友宜機率很小，「郭柯配」是否合，要看民眾黨彈性，看民眾黨願不願意把這一張總統門票賣給郭台銘，「如果連黨主席、總統候選人都可被賣，還有什麼不能賣的？這個黨的彈性就大的讓人驚艷、匪夷所思，在我看就像吻仔魚，沒有骨頭，讓人瞠目結舌」。
若郭台銘若啟動總統連署，黃建嘉推測，獨立參選在9月中旬就要登記連署，到時看是否登記為被連署人就知道，假設郭台銘今天登記為被連署人，只要有28萬到30萬份連署書，就能當被連署人，「以郭董的實力跟財力，登記下去哪有不過的道理？登記過的話，以郭董的霸氣，哪有不選的道理？」
至於侯友宜選情，黃建嘉認為，若母雞夠強，小雞當然會依偎在母雞的羽翼底下、尋求溫暖及保護，這是理所當然的；若母雞弱的話，當然需要小雞走在前面幫忙開路，「我實在沒有看過，弱的母雞還在啄前面的小雞的，也沒看過在轎子裡面坐轎的人，還拿刀出來戳底下幫忙扛轎的轎班」。
黃建嘉指出，柯文哲現在就是在藍營小雞面前「變魔術」，既然稱之為魔術，本身都是假的，但藍營小雞們也樂於替柯拍手，這是各取所需，藍營小雞們也在選擇，要往柯、侯哪去靠，若最後藍營小雞們靠到柯陣營，那就是「政治外遇、認賊作父」。