陳其邁訪視長青中心　再唱「紅豆」逗樂長輩

為關心老人福利服務推動狀況，高雄市長陳其邁今（9）日前往長青中心，視察長輩休閒、育樂、進修、日托、諮詢等綜合服務，除體驗各項設施，與長者互動、下棋同歡外，現場更與長輩高歌，合唱經典台語歌曲「春夏秋冬」及金曲「紅豆」，台下長輩也開懷大笑紛紛鼓掌打拍子、呼喊安可，現場氣氛歡樂。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，高雄目前119個日照中心，完成一國中學區一日照中心建置目標，並設置537處C級巷弄長照站，及545處社區照顧關懷據點，希望能更貼近社區，讓長輩在這裡找到自己熟識朋友及熟悉環境，可以在地養老，獲得最好的照顧。
陳其邁說明，高雄市老年人口已突破51萬，達全市人口18.71%，除一行政區一住宿機構、一國中學區一個日照中心這些基本配備外，社區照護也必須同步調整，更加注重長輩福利、了解長輩需求。長青中心屬於B級相關的社區長照據點，除日間照護，也提供許多社區課程，長輩可在這了解疾病預防及促進健康等相關知識。
他強調，社會住宅在興建過程中，市府將各項公共服務納入考量，提供包含托嬰、幼教、長照等多項功能，讓社宅功能更加完整，不只解決住的問題，也提供各項社福及公共服務，真正落實以人為本的社宅政策及長照政策。