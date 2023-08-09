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轉蛋失敗太難過？日本藏壽司推「課金保底」15盤必中　網喊：太佛

▲日本藏壽司在部分店舖推出「轉蛋課金保底機制」，只要吃15盤就能必中轉蛋。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本藏壽司在部分店舖推出「轉蛋課金保底機制」，只要吃15盤就能必中轉蛋。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司店藏壽司在全球各地都擁有分店，其中靠著最大特色「吃5盤壽司就能轉蛋」，中獎就能獲得當期限定商品，又常與動漫IP聯名合作，因而受到民眾喜愛，不過先前也有民眾認為，中獎機率實在太低，想要轉蛋還得看運氣。不過藏壽司近來推出了「保底機制」，只要每盤壽司加10日圓，最多吃15盤、轉蛋3次，必定能中獎。雖然有民眾認為這樣的機制相當佛心，但也有人直呼「這也要課金了嗎！」

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根據《J-CASTニュース》報導，一名日本網友在今年8月4日時於推特（現稱X）上傳了一張藏壽司點餐平板的照片，上頭顯示了三個選項，分別是一般中獎率；中獎率提升，轉蛋3次必中，但每盤壽司必須加10日圓；以及不玩轉蛋。讓該名網友哭笑不得的表示「藏壽司引進了暗黑的系統……」。

過去只要每吃5盤，就能轉一次藏壽司的轉蛋「ビッくらポン！」，但不少消費者都曾抱怨，日本藏壽司扭蛋的中獎機率偏低。因此若選擇一般中獎率的選項，那麼抽中轉蛋的機率就和原先的一樣，但只要每盤加10日圓，就能保證每3次會中一次轉蛋，也就是吃15盤就能抽中扭蛋，但必須注意選擇這項機制後，就不能進行更改。

由於目前日本藏壽司正與知名動畫精靈寶可夢進行聯名合作，使得許多喜愛寶可夢的民眾湧入藏壽司消費。而藏壽司選在此時推出這項「付費課金拚保底」的機制，也讓不少人大讚是非常棒的做法，甚至有帶著孩子用餐的家長表示，他很感激藏壽司推出了這種系統，「要是早一點有就好了」。

雖然網路上有不少人大力讚揚保底機制，但也有人認為藏壽司用加價來換取中獎機率的手法並不可取。報導提到，由於一般轉蛋機制也可能只投入5盤就抽中獎品的關係，保底機制可能較適合希望能拿到很多獎品的人使用，究竟合不合算可能還得看自身需求。

▲藏壽司才剛在高雄開幕全球最大旗艦店，暑假前再開台中三井LaLaport店，6月6日至6月19日祭出用餐「打卡整單9折」優惠活動；搭配鬼滅之刃扭蛋熱潮，再享新款滿額贈。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司時常會與知名動漫IP聯名，讓不少民眾趨之若鶩。（圖／藏壽司提供）
據藏壽司負責人表示，這項保底機制是在7日開始運行，目前只有部分分店導入，「轉蛋是能算是用餐中的附加體驗，是希望大眾能更樂在其中，但看到也有顧客是為了轉蛋而來，因此實驗性的推出保底機制，很感謝顧客們對此作出好評。」藏壽司負責人稱，將會持續觀察顧客的反應，來決定是否要多加導入此項機制。

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