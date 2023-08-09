轉蛋失敗太難過？日本藏壽司推「課金保底」15盤必中　網喊：太佛

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過去只要每吃5盤，就能轉一次藏壽司的轉蛋「ビッくらポン！」，但不少消費者都曾抱怨，日本藏壽司扭蛋的中獎機率偏低。因此若選擇一般中獎率的選項，那麼抽中轉蛋的機率就和原先的一樣，但只要每盤加10日圓，就能保證每3次會中一次轉蛋，也就是吃15盤就能抽中扭蛋，但必須注意選擇這項機制後，就不能進行更改。
由於目前日本藏壽司正與知名動畫精靈寶可夢進行聯名合作，使得許多喜愛寶可夢的民眾湧入藏壽司消費。而藏壽司選在此時推出這項「付費課金拚保底」的機制，也讓不少人大讚是非常棒的做法，甚至有帶著孩子用餐的家長表示，他很感激藏壽司推出了這種系統，「要是早一點有就好了」。
雖然網路上有不少人大力讚揚保底機制，但也有人認為藏壽司用加價來換取中獎機率的手法並不可取。報導提到，由於一般轉蛋機制也可能只投入5盤就抽中獎品的關係，保底機制可能較適合希望能拿到很多獎品的人使用，究竟合不合算可能還得看自身需求。
據藏壽司負責人表示，這項保底機制是在7日開始運行，目前只有部分分店導入，「轉蛋是能算是用餐中的附加體驗，是希望大眾能更樂在其中，但看到也有顧客是為了轉蛋而來，因此實驗性的推出保底機制，很感謝顧客們對此作出好評。」藏壽司負責人稱，將會持續觀察顧客的反應，來決定是否要多加導入此項機制。