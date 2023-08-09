況明潔驗血「甲狀腺指數飆高」 連續3個月高壓生活曝光
況明潔在三立八點檔《天道》扮惡女，由於角色吃重，加上緊張，況明潔連續3個月甲狀腺指數一直飆高，「因為我每個月都有做驗血檢查，但因拍戲情緒一直高漲，醫生就問我最近是到底有遇到什麼大的波瀾，因為甲狀腺指數一個月比一個月高。」醫生叮嚀一定要放鬆，況明潔只能就跟醫生笑說：「有啦！我現在已經真的放鬆很多了，因為角色變好一點了啦！」而況明潔最佩服的演員就是丁國琳，「我都覺得她的心臟很大條耶，還是說她已經習慣演壞女人了，情緒控制得好好。」
記者羅凌筠/綜合報導
況明潔表示拍這檔戲最累的就是永遠要跟別人吵架，然後一人對戰眾人，她說：「你知道一個人對五個人，那五個人一人只要講一句，但我卻要講五句，他們講兩句我就得講十句以上，難怪我每次看到腳本就頭痛。」她笑說還好最近鎮定下來，因為有學姊林秀玲及陳霆在旁邊安撫，像日前她一拿腳本有16頁，外景部分就有7頁，所以一回到棚內他們就立刻跟況明潔對詞。
目前況明潔的角色都在挑釁別人，然後她又很著急，一急就更背不下來，台語比較好的林秀玲就趕快幫況明潔順詞，由於一句台詞都至少有五行以上，連陳霆都來安撫說不要緊張，甚至還說：「真不行的話我們就一句一句接拍！」導播也說：「NG是常有的事，我們都知道妳真的很努力，不要怕NG，如果妳NG的話，表情就繼續Hold在那邊，鏡頭會跳別人的表情，妳再趕快看劇本就好了！」況明潔說資深演員最怕就是NG，因為一NG就會影響到拍攝進度，至少會在進棚前一晚將劇本背好，進棚就丟本，她說這也是一種訓練，但現在場次多台詞也多，而且壞女人的台詞更多，讓她好苦惱。