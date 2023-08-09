批侯友宜為選舉變「擁核急先鋒」　民進黨轟：打臉侯市長

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪指出，重啟核四不僅違反2021年反對核四重啟的公投共識；主張核一、核二延役，更是無視核一、核二燃料棒已經無法退出爐心之事實，這件事正是因為核一核廢料乾式貯存設施已完工，但一直被新北市政府卡住無法使用，導致核廢料貯存問題無解；核一、核二、核四都集中在北台灣，延役及重啟將讓北北基700萬人口重新面臨核安風險。
至於核廢料問題，張志豪指出，過去政府曾在許多地方進行核廢料處置選址評估，近年來國民黨執政的地方首長包括宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴都反對宜蘭、花蓮、台東成為核廢料場址，現在侯友宜說核一、核二、核三要延役，還要重啟核四，「請問侯友宜有問過這些曾被列為核廢料選址地區的民意嗎？」
張志豪直言，離譜的是，核一、二、三、四還不夠，還要增加不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR），「擁核急先鋒」侯友宜，不僅舊的核一、核二、核三要延役，蓋不好的核四要重啟，未來全台還可能增加很多不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR），請問侯友宜有問過各地的民意嗎？這都是民眾非常關心的問題，而侯市長今天的擁核主張，根本是「票投國民黨，核廢無法擋」，令人遺憾。
陳世凱則說，侯友宜今天再提核電延役，甚至說要重啟核四，再次凸顯侯友宜不僅不熟國政，更不負責任，事實上，核一、核二都已達到運轉年限，目前已經進入除役狀態，且新北市府卡了乾式貯存設施水保計畫長達10年之久，侯友宜就是核廢料無法解決的始作俑者，「我們要請問侯友宜，請問你核廢料的最終處置廠要設在哪裡？敢不敢正面回答這個問題？」他說，2016年8月4號，侯友宜說「一定要讓核一、核二準時除役」2023年的今天，卻急轉彎說要延役，根本就是在打臉自己。
陳世凱質疑，核一、核二、核四都在新北市，所以新北市的大家長侯友宜說要延役、重啟的同時，有得到北北基700萬居民的同意嗎？難道為了選票要背叛新北市民嗎？呼籲侯市長，不要再繼續把口號當政見，把批評當策略。