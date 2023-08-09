台灣已建立「不對稱外交防禦」？藍委促：參與國際組織加強影響力
兩岸關係緊張，美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素昨表示，台灣已實質建立「不對稱外交防禦」。對此，國民黨立委江啟臣今（9）日受訪表示，台灣越安全、世界越安心。他認為，台灣應提升自己實力，參與國際組織加強影響力。
記者翁子竣／台北報導
羅素昨出席凱達格蘭論壇時指出，台灣以實質建立「不對稱外交防禦」，透過提高中國對台動武成本嚇阻北京。他認為，越來越多國家向中國表明對維護台海和平關切，包括接受「一中原則」的國家，也在私下或公開向北京發出訊號，「對台灣採取強制行動不是中國內政。」
針對羅素的言論，江啟臣今則說明，該說法主要是強調，雖美國跟大多數國家沒邦交，但基於國際安全與美方自身利益，也都表達維護台海和平穩定法想，並呼籲北京兩岸克制。
江啟臣強調，此想法代表所謂嚇阻，除軍事上的不對稱戰力之外，也包括非軍事上面的嚇阻，這部分是台灣在國際上的影響力跟支持度。江啟臣指出，當台灣越安全、世界越安心，自然其他國家就會在乎台灣的安全，這就是一種所謂不對稱的外交防禦。
江啟臣呼籲台灣應提升自身實力，爭取台灣參與國際組織，並且加強影響力，除軍事嚇阻以外，台灣應要努力在外交嚇阻上面的做法。