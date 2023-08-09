新竹市民注意！直達桃機國道客運明起增14班次 TPASS月票也適用
後疫情時代，國人海外旅遊次數大增，旅客乘車需求也隨之成長，新竹市政府在接獲民眾期望增加客運班次後，立即向交通部公路總局及營運業者日豪客運反映，經多方評估後，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線，將於明（10）起增加14班次，擴大服務滿足市民往返機場的交通需求。
記者林莞茜／綜合報導
新竹市長高虹安表示，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線原每小時一班車，因受疫情影響，面臨缺工、物價上漲、出入境管制等因素，導致旅客人數大幅降低，業者營運班次減至每日4班；隨著疫情趨緩，出國人數與日俱增，雖於8月初增加至6班，但仍無法滿足市民需求，因此市府積極向交通部公路總局及日豪客運反映，經業者評估後，1250路線將於8月10日起增加14班次，將提供平日往返共20班次，票價不僅相當優惠，即將上路的「桃竹竹苗TPASS通勤月票」也能適用，讓市民朋友往返桃園機場更便利。
交通處長倪茂榮也說，國人出國需求倍增，感謝交通部公路總局及日豪客運正視市民往返機場交通需求，同意將該路線增加至平日往返共20班次，夜間凌晨亦提供每小時1班次，對於搭乘紅眼班機的乘客更加便捷，若有無障礙需求，可提前2天預約（02-2975-3868），業者將協助安排無障礙車輛，照顧身障朋友的交通需求。
此外，交通處也表示，未來桃竹竹苗TPASS通勤月票上路後，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線亦在使用範圍內，由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈，票價為150元，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）於車上刷卡或於車上購票。