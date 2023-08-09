某系所半數學生吸大麻？衛福部曝通報數據 戒癮祭出最高補助4萬
泰國去年6月將大麻合法化，不少人喜愛前往旅遊嘗試新體驗，目前台灣仍將大麻列為二級毒品，不過衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏指出，曾有20多歲女大生吸食大麻約3、4年，該個案更指出「系上約有一半學生吸食大麻」；對此，教育部統計學生藥物濫用品項，大麻占比提升12％，為減輕毒癮個案成癮治療，衛福部也推動補助方案未成年人每年補助4萬元。
記者孫唯容／綜合報導
根據食藥署「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，國內醫療院所通報大麻使用人次，107年399人次、108年592人次、109年620人次、110年500人次、111年312人次，112年截至5月，通報140人次。2018年至2023年5月，18歲（含）以下共13人次。經查，醫療院所通報之使用者，大多數為緩起訴附命戒癮治療個案，少數為自行求助戒癮治療者。
食藥署表示，大麻主要成分包含四氫大麻酚(THC)及大麻二酚(CBD)，其中THC具有神經迷幻作用及成癮性。大麻為第二級管制藥品亦為第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象。
食藥署說明，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退，亦會產生耐受性及心理依賴性，在未經醫師處方下，使用大麻除造成身體及心理之危害外，亦有觸法的問題。
此外，為減輕毒癮個案的成癮醫療經濟負荷，衛福部有「藥癮治療費用補助方案」，未成年人每人每年補助4萬元，成年人每人每年3萬5,000元，有毒品施用困擾民眾，應即早就醫接受治療。有毒品施用困擾民眾，應即早就醫接受指定藥癮戒治機構治療，或向當地毒品危害防制中心諮詢（0800-770885）。
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