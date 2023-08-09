影音／李智凱完成3連霸、創賽史紀錄 透露自己嘗試了全新套路
「鞍馬王子」李智凱在成都世大運體操鞍馬項目以這個週期最高的6.5難度分、實施分9.000，總分15.500分摘下金牌、達成3連霸。他今（9）日在參加世大運返國餐敘時表示，自己很滿意這次的成績，也是為整個世大運生涯畫下一個理想的句點。
記者黃建霖/新北報導
「三連霸就是創造了賽會歷史，很不容易，這次的難度分和總得分都是最高的，我認為自己在達成設定的目標和執行層面上都蠻成功的。」李智凱表示，這次世大運在動作上嘗試了一個新的套路，之前沒有做過類似的動作編排。也透露在之後的世錦賽，會希望把難度再往上提升，給自己未來創造更多爭牌機會。
3屆世大運都奪金，李智凱直言2017年台北世大運對自己來說意義最重大，因為那是他第一次在國際賽上奪金，「之前都跌跌撞撞的，沒有奪牌的機會，那次在自己的家鄉台北奪金，真的很特別；那本屆的意義在於是最後一次參賽，我也做到了自己（賽前的）設定，挑戰自我成功。」
跨欄好手彭名揚在本屆世大運成績達標，成為台灣第4位進軍巴黎奧運的選手，也為我國奪下一面金牌。跟他很要好的李智凱也猛虧對方，開玩笑說：「哥，拜託教我」，直言希望對方能借自己一些力量，以早日達標取得奧運資格。
而彭名揚被問及此事後則笑說，他和李智凱以及其他3位國家隊選手都同在一個群組之中，彼此平時都會互相鼓勵，也會分享一些面對大比賽時的心理調整，大家感情都很要好。