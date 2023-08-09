影音／父親節兒子第一次親口喊「爸」 李智凱驚喜：最棒的禮物
台灣「鞍馬王子」李智凱在成都世大運奪下金牌，創下項目3連霸的賽史紀錄。而近日在回到家之後，他也收到了一份難忘的父親節禮物，未滿周歲的兒子親口對他喊了一聲「爸爸」，讓這位體操金牌選手十分感動。
記者黃建霖/新北報導
李智凱在成都世大運體操鞍馬項目以這個週期最高的6.5難度分、實施分9.000，總分15.500分摘下金牌、達成3連霸。這次他最後一次在世大運參賽，順利「完美落地」，也畫了一個美好的句點。
「因為十幾天沒有碰到小朋友了，昨天回到家的時候剛好是父親節，所以基本上就在家照顧小朋友。」李智凱這次完成國手任務，回家之後樂當「奶爸」，他也透露兒子給了自己一個大驚喜。
「這是我小孩出生後過的第一個父親節，所以也很珍惜這個機會，昨天就在家照顧他，幫他洗澡、陪他玩。」李智凱笑說兒子很喜歡叫爸爸，但都不會在自己面前叫，昨天才第一次親口對自己說，因此特別有感觸。
李智凱感性地這樣說道，「他終於第一次在我面前叫爸爸了，我真的感到很窩心，好開心！這是最棒的父親節禮物。」這次世大運也是李智凱在孩子出生之後，第一次在綜合性國際賽事奪金，同時也將告別世大運選手身份，對他來說真的是別具意義。