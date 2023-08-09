專家剖析美日德各國優勢不同　台積電海外布局「槓桿資源」找機會

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面對國際情勢的轉變與客戶的需求，台積電海外布局成了不得不的選擇，但劉佩真表示其實也可以很正面的解讀，台積電正式進入到更全球化布局的階段，可以「槓桿當地的資源」，每個國家都有它的強項，如果能攜手合作說不定也能開創新機會。
劉佩真說，像是美國強項在IC設計，IDM（整合元件製造）廠也是全世界的龍頭，另外終端新興應用領域也是新市場，而台積電的美國客戶占比高達到68%，因此美國廠規劃為4奈米與3奈米用於高效能的運算、通訊市場的應用，甚至軍用也可能有訂單。整體而言，美國廠的定位與重要性就跟其他日本或是德國廠不太一樣。
而日本的強項則在光學元件與車用半導體市場，特別的是台積電日本廠與索尼合作，規劃生產22/28nm以及12/16nm成熟製程晶片，因此蘋果就會希望台積電在日本熊本設廠，同時也能就近支援iPhone的CMOS影像感測器（CIS）主要供應商索尼，等於蘋果、索尼與台積電三方的合作將更緊密。至於德國同樣以22/28nm以及12/16nm成熟製程為主，擅長的則是車用半導體市場。
劉佩真指出，現在美國、日本與歐洲都有推出晶片法案的補貼，台積電在這時候設廠至少都能拿到3到5成的補助金額，但確實人才與文化上的差異，以及生產與建廠的成本都比台灣來得高。像是相較日本，美國廠與德國廠確實可能會遇到比較強硬的工會，以往就有明碁併購西門子造成工會強烈抗議登上國際媒體版面的案例，在美國與德國可能需要積極與工會協商。
但其實台積電為了因應這樣的局面，從去年今年開始，即便半導體代工景氣呈現下降局勢，但台積電還是能夠調高代工的報價，其實就是為了未來海外生產成本墊高可能侵蝕獲利所預先採取的動作，等於是先以「保價不保量」來作努力，但台積電仍承諾中長期毛利率水準仍能維持在53%。
劉佩真認為，台積電是全球最具影響力的半導體公司，更是歐美日當地設廠的指標大廠，台積電能否在當地成功設廠，某部分也代表了當地晶片法案的成績單，相信未來如果遇到問題，當地政府應該還是會盡量配合，擔任居中協商的角色，畢竟如果連模範生都無法克服當地設廠的問題，未來就很難再吸引其他外資業者來投資，完成當地的半導體供應鏈聚落。