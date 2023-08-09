自然組學不學社會成戰場！國教院主任以張榮發基金會大樓為例

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該意見一出，就引發在場自然組與社會組學生，激辯社會領域是否重要，自然組學生是否還要必修社會，主辦單位EdYouth也發出新聞稿，表明不應刪除，才能確保學生成為有思辨能力的社會公民。
但台中女中學生指出，108課綱自然組與社會組學分不平等，社會領域必修18學分，自然領域僅12學分，扣掉探究與實作的4學分，學科知識只剩8學分，對比99課綱的16學分，形同腰斬；若教育部聲稱自然領域學分沒有減少，只是移到選修，那為何社會領域不能移一些學分到選修？又為何自然組在高二上分流，還要讀必修社會，這很不合理。
楊秀菁以今天論壇舉辦場地、位於台北市中山南路11號的張榮發基金會大樓為例，分享這裡是國民黨舊黨部大樓，她曾來這裡查找資料，了解國民黨部為何會變成張榮發基金會，甚至再往前推，國民黨如何取得這塊土地，之後又為何轉移給張榮發基金會，增加學生的好奇心後，接著詢問「大家有沒有想要進行歷史探究了？」以此說明社會領域的重要性。
另外，她提到，原本學測五選四是想讓學生適性選擇、減輕壓力，卻讓大眾誤以為社會組不用學自然、自然組不用學社會，這是完全錯誤的概念；至於為何學生會覺得社會科學分比自然科多呢？這是因為108課綱核心素養的壓力，比較多會放在社會領域上，因為在公民養成階段，社會科確實要多學一點，但並不代表自然科就不重要。
第二屆108課綱高中職論壇涵蓋全台高中、高職同學報名，分為育才、選才，以及今年首度新增的高職三大主題，並有四場次，場次三為「高中教學現場真心話（一）」，有學生在該場次提問，社會組、自然組存有歧異，雙方不了解對方課程，產生許多誤會，許多自然組學生會以為社會科「探究與實作」產出報告，相對自然科要考試較輕鬆，但探究、訪談付出的心力，絕對不亞於讀書，希望大眾別再對社會組有偏見，也希望政府能消弭誤會。
楊秀菁回應，「大家知道對於張榮發基金會大樓有興趣，要做多少調查、看多少資料嗎？」可能要從1945年、戰後台灣史開始看到現在，而「社會探究與實作」最有趣的地方就是每個人的報告都不會是完美的，一定無法全面、無缺失，這也是為何要到大學繼續探究的原因，而社會議題包括族群、國家、性別、轉型正義，包山包海，都是形塑現代公民很重要的知識，「聽了有沒有非常想修？」
有學生以中一中「烯環鈉」歧視原住民，台大經濟系選舉政見爆出性別、族群歧視等案例，說明社會領域課程的重要性。
樹林高中原住民專班學生也提到，108課綱課本出現原住民族文化但資訊卻很片面，所以原住民無法得到尊重，原住民專班與普通班欠缺交流，使其產生誤會和仇言等，建議在社會領域課程（歷史、公民、國文）應加入更多原住民相關知識，辦課程和活動減少隔閡，例如文化課程交流、建立社團或者選修課程。
楊秀菁說，有關原住民歷史，建議大家去看選修課本，有介紹美洲、紐澳原住民，另外，在這套課本中看到的美國首任總統華盛頓，會與美國獨立運動中的華盛頓完全不一樣，這就是歷史有趣的地方，可以用不同角度看問題，社會領域就是要認識歧異，在不同立場下，找到相對好的方案。