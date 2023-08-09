侯友宜提重啟核四！環團批「新瓶裝舊酒」：把核電當萬靈丹

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全國廢核行動平台表示，過去的侯儘管不反核，但作為擁有三個核電廠的新北市而言，至少會務實提出核廢料永留新北市怎麼辦、發生核災新北市怎麼辦。「沒有核安、沒有核電」雖然曖昧不清，但至少是市民本位的務實態度，但如今台灣的核電現況沒有改變，改變的只有侯的身份，從保護新北市民安全優先的態度，轉身變成選舉人設，「變成今是昨非的荒謬改口」。
全國廢核行動平台喊話，事實是現階段核一及核二廠都已經除役，且部分機組甚至不得不「提前除役」，主要原因就是核廢料無處可去，電廠冷卻池已滿，室內乾式儲存場沒有蓋好，當然也找不到核廢料最終處置場，核一及核二廠根本沒有空間放燃料棒，無法繼續運轉，說要重啟一點也不「務實」，說實話，在無法解決核廢料的處置問題前，談核電廠的延役、重啟都只是天馬行空的說法而已。
全國廢核行動平台質疑，過去侯市長的立場是「沒有核安就沒有核電」及「一定要讓核一、二廠準時除役，不要等事故發生後才做緊急避難，要先事先防範」，可是侯現在因為要挑戰總統大位，難道就要將新北市民的安全棄之不顧。如今的「核災緊急避難計畫」是真正可以應付核災了嗎？多年來尚無法完工的核四還要被拉出來再評估？要浪費十年、五百億以上的錢坑真的還要再考慮嗎？核三廠附近的斷層也需要重新評估，恆春斷層甚至直接從核三廠大門底下穿過，距離核島區僅1公里，這樣子還要延役核三嗎？
台灣目前的核電廠大多都是3、40年前的產物，部分也已經進入除役階段，如核一廠已經拆除了氣渦輪發電機設備與廠房等等。全國廢核行動平台認為，這些核電廠目前除役的狀況與進度，曾以市長身份兼任新北核安監督委員會主席的侯友宜不可能不知道，且重啟老舊的核電廠還會面對許多安全問題，需要全面做體檢，甚至在電廠附近發現新的斷層證據後，也需要重新做地質調查、耐震評估等，福島核災後十多年來，各國核電發展受挫，正是因為要通過嚴格安檢、耐震補強都是極為困難且成本高昂的事情。
針對侯友宜表示未來將會增加小型模組化反應爐（SMR）以及核融合等「新核電」來源，全國廢核行動平台強調，把尚在研發中，尚未實際應用過，甚至也還沒有哪個國家開始商業應用的選項放入能源配比，欠缺務實考量，甚至過度美化、充斥錯誤的資訊，現階段全世界沒有可以商用的小型模組化反應爐（SMR），且仍有諸多缺點。
全國廢核行動平台提到，侯友宜還有一個必須面對的問題「核廢料」，侯友宜提出的能源政策不應該只是擁抱核電，也要提出「核廢料處理政策」，不是「只要我當選就可以處理」這麼簡單的口號，呼籲侯友宜也應該一併提出具體可行的核廢政策，是新北市願意接受？還是哪個縣市在國民黨的協調下願意接受？不能只生產核廢料，其他都推給中央就好，總統不是市長，不能再迴避問題。
全國廢核行動平台說，在台灣面對氣候危機、能源轉型的重要關鍵時刻，回頭擁抱核電並非唯一解方，核電風險與成本高昂，核電重啟絕不是按一個按鍵這麼簡單，也不該是政治提款機，每次選舉就浮上來當作政治話題消費，不去以同等關注力去重視產業減碳等其他面向，將無法推動台灣的能源政策進步。