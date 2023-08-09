碧桂園違約比恆大更嚴重！衝擊市場信心 胡采蘋：習大大不救不行
中國地產開發商碧桂園，日前爆出2筆美元債券利息未如期償還，8月8日在香港上市的碧桂園股價跳水，單日大跌14.4％，今（9）日股價續跌，在1.11元港幣徘徊，距離下市門檻1元港幣已經不遠。碧桂園曾被中國官方譽為「業界模範生」，如今也陷入危機，「財經網美」胡采蘋認為「這是比恒大更大的雷，恐怕習大大不救不行」。
記者倪浩軒/綜合報導
碧桂園今日股價一度下殺到1.03元，之後呈現反彈，拉回到1.11元，但仍存在下市風險。《彭博社》報導指出，碧桂園經手的項目數量是恆大的4倍，一旦發生危機將比恆大帶來對中國房市更大的衝擊，且嚴重削弱買家對私人地產開發商的信心。
財經網美胡采蘋昨日也在臉書發文表示，「碧桂園今天股價大跌14.39%，收盤1.13港幣，若小於一元港幣將面臨下市風險。人民幣目前跌穿7.2元大關。這是比恒大更大的雷，恐怕習大大不救不行」。
碧桂園兩筆於6日到期的美元債券利息，金額約2250萬美元，擁有30天的寬限期，但是當公司必須利用寬限期來籌錢，對投資者來說無疑是很明顯的風險訊號，且也有公司利用寬限期，在最後違約前爭取時間安排後路。野村國際香港有限公司的分析師陳（Iris Chen）表示，「這是一個反映流動性緊張的不良信號，但陷入困境的開發商可能不會太在意，因為他們的債券交易價格現在已經很低」。