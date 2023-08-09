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「新南向政策七年」論壇　專家探討台灣加入CPTPP可能性

▲台灣亞洲交流基金會舉辦「新南向政策七年有成」論壇，現場專家齊聚。（圖／記者攝於2023.08.09）
▲台灣亞洲交流基金會舉辦「新南向政策七年有成」論壇，現場專家齊聚。（圖／記者攝於2023.08.09）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣亞洲交流基金會五週年紀念活動暨「新南向政策七年有成」論壇於今（9）日下午舉行，重量級講者如行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員、民進黨立法委員兼新住民羅美玲、中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民、兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠和成功大學越南研究中心主任蔣為文齊聚論壇，針對台灣施行新南向政策七年以來，所推動的成果以及即將施行的計畫。

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活動開始先由中華民國外交部吳釗燮部長和台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長分別致詞，揭開論壇序幕，慶祝台灣亞洲交流基金會成立五週年，五年來台亞會作為台灣最重要的東南亞智庫，積極推廣新南向政策，讓台灣能夠在東南亞站穩腳步。

▲台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長致詞。（圖／記者攝於2023.08.09）
▲台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長致詞。（圖／記者攝於2023.08.09）
因應疫後局勢變化、俄烏戰爭開打、美中關係趨於緊張、全球面臨供應鏈重組，東南亞成為此趨勢下最大的受惠經濟區域，正張開雙臂歡迎從中國撤資的外商進駐。「新南向政策七年有成」論壇上半場由中央廣播電臺賴秀如董事長主持，她提出台灣參與東南亞事務最關鍵的問題，「台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（簡稱CPTPP）嗎」？

自台灣推動新南向政策以來，政府和民眾均和東南亞展開多方交流，成果豐碩並獲得東南亞國家一致好評，但台灣能否加入國際組織，又是另一個層面的問題，雖然台灣持續表明希望能加入CPTPP的意願，但能否加入，中國因素是必須跨越的障礙。

CPTPP是一個高標準、全面性的區域貿易協定，成員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個國家，成員國涵蓋人口達5億，GDP占全球13%，是距離台灣最近、最密切的國際協定。2021年CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額25.31%。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴，2021年9月台灣和中國雙雙申請加入CPTPP，新的申請國家需要得到原有會員國全部投下同意票才能加入，而CPTPP在今年7月15日於紐西蘭召開執委會，針對是否核准疫情期間申請的新會員，會員國代表指出「目前就此並無共識」。

行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員表示，「台灣長期面臨國際經貿上的孤立，很難加入正式的協定，長期以來台灣都想加入《跨太平洋夥伴全面進步協定，簡稱CPTPP》，要加入CPTPP需要有兩個高標準才能加入，第一個是國家誠信原則，新加入國家過去十年有無欺騙或背叛任何國際承諾；第二個是新加入國家需要沒被其他國家控告侵害權益。台灣絕對都符合這兩個標準，不過CPTPP會員國可能也會參考中國方面的意見，中國的施壓恐怕會增加台灣加入協定的困難。」

據悉，中國耳聞台灣有意加入CPTPP後，比台灣搶先幾天申請CPTPP，造成各國議論。CPTPP部分成員國主張在審查申請案時採「先來後到」順序，意味中國申請案將比台灣更早受審，以及中國可能會比台灣更早加入，致使台灣被拒於CPTPP門外；但其他成員國則認為，應以申請案的優異性、即哪個申請國較有能力達到CPTPP所要求的高標準，為審查順序；而部份成員國則希望能「同時受理」申請案，以避免得罪中國或台灣。目前會員國因為台灣和中國雙雙在同時期申請加入，而在權衡與商討。

▲新加坡表示加入CPTPP要達到高標準，但卻未說明實質內涵為何。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲CPTPP會員國代表對於先審理台灣還是中國的新申請案，陷入意見分歧。圖為CPTPP會員國代表合影。（示意圖／美聯社／達志影像）
本次參與台灣亞洲交流基金會五週年紀念活動暨「新南向政策七年有成」論壇的專家和學者，均認同台灣需加入國際貿易協定，未來應積極爭取國際認同，若能加入CPTPP，台灣在經貿方面將有重大突破，專家更指出台灣兩三年前和越南簽了《投資保障協定》，對台灣和越南的經濟交流有正向助益，但跟泰國和馬來西亞都還沒簽訂《投資保障協定》，期盼未來能簽訂、加強保障台商。

外交部指出，新南向政策推動至今已成功增進與新南向夥伴國在經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等各層面的交往，成果豐碩；而台亞基金會已舉辦6屆的玉山論壇則是公私領域合作的成功案例，並逐步拓展台灣融入印太區域的規模與管道。

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