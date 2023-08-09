「新南向政策七年」論壇　專家探討台灣加入CPTPP可能性

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因應疫後局勢變化、俄烏戰爭開打、美中關係趨於緊張、全球面臨供應鏈重組，東南亞成為此趨勢下最大的受惠經濟區域，正張開雙臂歡迎從中國撤資的外商進駐。「新南向政策七年有成」論壇上半場由中央廣播電臺賴秀如董事長主持，她提出台灣參與東南亞事務最關鍵的問題，「台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（簡稱CPTPP）嗎」？
自台灣推動新南向政策以來，政府和民眾均和東南亞展開多方交流，成果豐碩並獲得東南亞國家一致好評，但台灣能否加入國際組織，又是另一個層面的問題，雖然台灣持續表明希望能加入CPTPP的意願，但能否加入，中國因素是必須跨越的障礙。
CPTPP是一個高標準、全面性的區域貿易協定，成員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個國家，成員國涵蓋人口達5億，GDP占全球13%，是距離台灣最近、最密切的國際協定。2021年CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額25.31%。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴，2021年9月台灣和中國雙雙申請加入CPTPP，新的申請國家需要得到原有會員國全部投下同意票才能加入，而CPTPP在今年7月15日於紐西蘭召開執委會，針對是否核准疫情期間申請的新會員，會員國代表指出「目前就此並無共識」。
行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員表示，「台灣長期面臨國際經貿上的孤立，很難加入正式的協定，長期以來台灣都想加入《跨太平洋夥伴全面進步協定，簡稱CPTPP》，要加入CPTPP需要有兩個高標準才能加入，第一個是國家誠信原則，新加入國家過去十年有無欺騙或背叛任何國際承諾；第二個是新加入國家需要沒被其他國家控告侵害權益。台灣絕對都符合這兩個標準，不過CPTPP會員國可能也會參考中國方面的意見，中國的施壓恐怕會增加台灣加入協定的困難。」
據悉，中國耳聞台灣有意加入CPTPP後，比台灣搶先幾天申請CPTPP，造成各國議論。CPTPP部分成員國主張在審查申請案時採「先來後到」順序，意味中國申請案將比台灣更早受審，以及中國可能會比台灣更早加入，致使台灣被拒於CPTPP門外；但其他成員國則認為，應以申請案的優異性、即哪個申請國較有能力達到CPTPP所要求的高標準，為審查順序；而部份成員國則希望能「同時受理」申請案，以避免得罪中國或台灣。目前會員國因為台灣和中國雙雙在同時期申請加入，而在權衡與商討。
本次參與台灣亞洲交流基金會五週年紀念活動暨「新南向政策七年有成」論壇的專家和學者，均認同台灣需加入國際貿易協定，未來應積極爭取國際認同，若能加入CPTPP，台灣在經貿方面將有重大突破，專家更指出台灣兩三年前和越南簽了《投資保障協定》，對台灣和越南的經濟交流有正向助益，但跟泰國和馬來西亞都還沒簽訂《投資保障協定》，期盼未來能簽訂、加強保障台商。
外交部指出，新南向政策推動至今已成功增進與新南向夥伴國在經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等各層面的交往，成果豐碩；而台亞基金會已舉辦6屆的玉山論壇則是公私領域合作的成功案例，並逐步拓展台灣融入印太區域的規模與管道。