滅火？麻生太郎喊「做打仗覺悟」 日本政府：盼和平解決台灣問題
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率團訪台，8日時在公開演講中提到台海局勢時表示，阻止台海戰爭，台灣要具備充分嚇阻能力，並強調台灣、美國、日本要做好打仗的覺悟。對此，日本官房長官松野博一9日進行回應，表示日本政府希望可以透過對話，和平解決台灣問題。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《日本放送協會》報導，松野博一在9日的記者會上表示，台灣海峽的和平與穩定，不僅對於我國的安全保障相當重要，也對國際社會穩定十分重要。松野博一強調，「有關於台灣問題，我國一貫的立場是期待透過對話和平解決台灣問題。」針對麻生太郎的發言，松野博一稱，不會對議員和政黨活動發表評論。
另有記者提問「若『台灣有事』（台灣發生事態）發生時，日本是否會軍事介入」。對此，松野博一表示，「無法回答假設性問題」。
麻生太郎8日參加遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」，在開幕演講中提到阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，並指出台灣、日本、美國必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。