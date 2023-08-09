獨／韓哥不敵「台灣妹」撒嬌！為她拒所有人 粉絲：用盡一生運氣
好萊塢影星「韓哥」姜成鎬，日前來台為富邦悍將擔任開球嘉賓，預計停留在台灣5週，許多粉絲都捕捉到「野生韓哥」！昨（8）日適逢父親節，有民眾向《NOWnews今日新聞》透露，他們在泰式餐廳花費5000元慶祝佳節，沒想到竟巧遇坐在隔壁桌的韓哥，由於用餐過程中有許多人詢問合照皆被拒絕，他們特意等待吃完飯後，再派出可愛女兒擄獲韓哥的心，一家人順利與韓哥合照，興奮的直呼：「用盡了一生的運氣！」
記者黃雅琪/台北報導
「父親節最難忘的禮物！」有民眾昨日慶祝佳節時，巧遇好萊塢影星韓哥，辣媽興奮喊道：「天曉得我訂的餐廳跟時間點會遇到韓哥，這個父親節用盡了一切的運氣吧！」她分享幸福過程，提到當時他們與韓哥恰巧就坐在隔壁桌，韓哥吃飯過程中，有其他人要求合照都被以用餐中拒絕。
該名辣媽表示：「我們很有禮貌的，吃完飯才出動女兒問可不可以拍照；女兒先跟他揮手，韓哥居然超級帥的回應！我們就趕快cue女兒問可不可以拍照？韓哥就說『sure！』」為了避免引起騷動，他們邀請韓哥進入包廂合照。照片中，韓哥身穿黑色上衣、灰色短褲，整個人穿搭融入台灣風情，他站在一家人中間，大方的搭肩與擁抱小女孩，氣氛和樂融融。