女老師秀刺青遭檢舉丟飯碗　議員怒：反對歧視教師身體特徵

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實際上，該名老師在性平調查的結果為不成立，且在權力不對等的狀況下，被校方誘導離職，未來難再有從事教職的可能性。校方輕易割捨該師作為代理老師的工作權，且試圖以學生的音樂畢業會圓滿與否來道德綁架該師要自請離職，嚴重忽視學生受教權與代理老師的工作權。
桃園市議員黃家齊認為，根據性別平等教育法第23條，學校或主管機關在調查期間，得採取必要處置，以保障當事人之受教權或工作權。但是這起案件，不只沒有保障同學們的受教權，也沒有保障該位老師的工作權。因為代理教師往往是校園裡最拼命也是最沉默的存在，要一名正式老師離職沒那麼簡單，但是代理教師卻常常被可割可棄，代理教師除了已經實行的全聘期之外，長久以來的勞動權益不受保障的職場不友善現況，都應該著手改善。
桃園市議員彭俊豪認為，去年雖通過教師法相關條文，代理教師可享有正式教師一樣申訴的管道，但是事情發生已經將近一個多月，做為地方政府的桃園教育局從中又扮演了什麼角色？其實刺青做為身體上的圖騰，可能承載一個人的回憶、理念甚或是一則故事，刺青不應該再繼續被汙名化，彭俊豪強調，「我們的教育場域也應該更多元的接納包容這些身體上的不一樣」。
教育局回應，5月27日接獲家長投訴老師與學生不當互動、甚至性暗示等情形，依性平法發文請學校啟動查處程序，6月26日經調查認定性騷擾不成立。後續將協助該師，依規定向教師申訴評議委員會提起申訴，並持續請各校宣導尊重師生自我與他人個人身體自主權，減少誤解，打造友善校園環境。