名家論壇》謝佩蓁／日劇《火燒御手洗家》：黑暗復仇與女性困境

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下有雷，請斟酌閱讀
網路世界的虛幻源於社會的慕強心態
雖說本劇表面上是復仇劇，但更像是反思網路社群的虛幻。麻雀變鳳凰成為御手洗家女主人的真希子，比起懦弱的皐月更能撐住御手洗家的事業。此外，她還憑著一己之力以完美的主婦形象，活躍於社交平台，成為擁有眾多粉絲的網紅，幫醫院提升了不少社會形象。然而真實的她根本不善家務，她對外聲稱在國外工作的精英長男御手洗希一，實際上是個繭居在家的廢宅，丈夫與她感情疏離幾乎不住家裡，次子御手洗真二雖考上醫學院，表面乖巧，私下不滿她的虛偽。杏子抓住了這些弱點，讓真希子依賴她的家政能力，以完美的烹飪才能來吸引更多粉絲，不僅出烹飪書、廣告代言不斷，還有了主持電視節目的機會。另一方面，杏子還突破希一的心房，一同對付欺世盜名的真希子。
本劇探討不少網紅的發跡過程，往往來自長年剽竊他人形象而來，這些操作空間來自於社會大眾嫌貧愛富的集體心態。真希子認為大眾只愛看完美的一面，她不過是在扮演眾人想看到的女性典範，她展現的是即使是個飽受貧困的單親母親，也能靠著魅力嫁入豪門。她現有的地位不只來自夫家背景，更是她善於經營形象而得來的。儘管她深知自己剽竊了皐月的人設，從打扮穿著、行為舉止與說話模樣，都跟皐月如出一徹，最後無法自拔地靠偷竊皐月的物品，扮成她的貴婦模樣來成為知名的部落格主。不過嫁入御手洗家之後，她努力跳脫皐月的影子，發展出另一種完美的主婦形象，儘管這仍是建構在謊言下的虛假人生。
網路輿論的正義是仇富還是宣洩壓力？
看似廢宅的希一其實跟他所厭惡的母親一樣，靠著謊言在網路上致富，只不過母親是靠著虛偽的人設，而他則是經營散佈八卦謠言的網站來賺錢，並且擁有能讓公眾人物社死的網路能力。而杏子與妹妹柚子和好友在經過各種萬難，終於收集到真希子可能犯罪的證據後，就是靠著希一在網路上的暗黑力量，揭穿真希子虛偽的人設，讓她一步步邁向社會性死亡。然而這所謂正義的背後動機，卻是令人質疑的。因爲真相沒有經過縝密的司法診斷，而是靠先畫箭再射靶的不客觀推論而得出的結果，再利用網路暴力，煽動網路大眾來懲罰真希子。這猶如私刑的網路正義，是否完美無瑕？劇中的結尾似乎給出了些許答案。
至於為何民眾對於公眾人物的道德標準特別高呢？我們似乎可以從失控的網路正義窺探一二。因為真希子所代表就是典型的成功模版，不只成為芸芸眾生追逐完美人生的範本，也是壓抑多元人生的阻力與壓力。因此當典範有了造假與瑕疵，不只讓人幻滅，也可藉機宣洩了成功遙遠不可得的壓力。用著最簡單粗暴的方式來安慰平時犯的小奸小惡，或者放過平凡無奇甚至失敗的自己，而這往往也是以扒糞來牟利的八卦網站得以存活的主因。
追求階級流動的女性自覺
無論是為了讓階級再次向上流動的杏子與柚子、努力撐住地位害怕回到下層的真希子，或者飽受貴婦飯碗不好捧之苦的皐月，我們都可以看到女人在追求階級流動下的艱辛，然而她們希冀攀附上流的浮木卻是那個懦弱、不善解決問題的家中男主人。這真的是一件很弔詭的事情，我相信這些女人的危機處理能力都比這個男人要強得多了吧！甚至廢宅希一與總希望大家幸福卻徒勞的希二，大多時候都受制於母親，遇到壓力的時候也是屬於躲起來的個性，甚至還要這對姐妹用愛來療癒他們受傷的心靈。
這不禁令人莞爾，編劇似乎在控訴還處在父權下的二十一世紀，儘管女人的自主能力變高了，卻仍得受制男人來決定自己的未來？而雄性特質不再吃香下的男性，似乎尚未找到適應新世代的方向或方法，儘管離權力最近，卻不知懂得運用與面對壓力。又也許在這個多變，不再需要仰賴蠻力的現代社會，靠的是更柔軟的應變能力、堅毅的韌性才能面對多元而浮動的人心吧！
至於縱火真兇是誰？本劇在真相翻轉再翻轉的詭譎變化之下，給了褒貶不一的答案。不過可以確定的是，無論是真希子或者皐月這兩位母親，一個過於強勢，一個過於懦弱，但就是她們對孩子無私的母愛，才造就了一個家何以能相互羈絆，如創傷得以療癒的主因，而這樣的愛才是全天下最值得守護的真摯。這部戲在觀看後，有的是滿滿女人當自強的即視感，這似乎才是本戲最想強調的主軸。
●作者：謝佩蓁／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]