富邦人壽4度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」殊榮

富邦人壽總經理陳世岳表示：「感謝主辦單位現代保險教育事務基金會籌辦，以及各位評審對我們的肯定，面對瞬息萬變的挑戰，企業不能以靜制動，需要積極擁抱變革，才能邁向永續經營，具體實踐『保險真善美』的真諦。」四度蟬聯「年度最佳壽險公司」大獎是富邦人壽持續前進的動力，身為國民品牌將繼續再接再厲追求卓越、持續精進，憑藉多角化通路經營、多元化商品策略、多樣化永續行動，提供專業且暖心的客戶服務，亦致力於普惠金融、落實公平待客，創造亮眼績效，攜手全民與社會環境共好。
導入保險科技 供多元商品及專業服務
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富邦人壽積極推動各項無紙化服務，與客戶攜手共創低碳健康環境，無論是運用保險科技之行動投保、電子通知單、電子保單及電子化保險契約條款保單等，更是首家試辦「MID行動身分識別」後即獲主管機關核可業者，亦配合推廣保全/理賠聯盟鏈服務，全面實踐綠色行動服務；另為提供民眾更完整的癌症保障，推出結合外溢機制的精準治療癌症保險，以填補高端治療所需的經濟支出。
此外，各大通路也擴大數位工具運用、加速數位轉型。業務員通路持續強化FBFLi智能業務管理系統，結合社群媒體圈概念顛覆傳統銷售，透過系統演算機制，自動化整合與客戶的互動紀錄，推升業務動能成長；銀保通路推出之銀保服務站LINE@領先業界推出全方位資產配置試算，介面設計(UI)流暢與使用者體驗(UX)滿意佳，廣受第一線銷售人員好評，提供客戶更全面的保障規劃建議。
延續保險價值 以永續為核心實踐社會責任
保險是在事故發生前就先採取的風險管理行動。富邦人壽基於本業向社會大眾推廣風險保障，亦將風險管理從「人」擴及至「環境」，榮獲「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」及「最佳整合傳播獎」。持續投入川廢快篩調查，綠色影響力涵蓋台灣4大縣市、6條河川，亦連續8年捐助微型保險保費，逾10萬名弱勢民眾受惠，也透過「高雄富邦馬拉松」推廣身障者之運動平權，成為守護國人最堅實的後盾。
為擴大推廣永續，富邦人壽提出「Stay Young」企業永續主張，以多元的傳播手法喚起客戶及大眾的永續意識。另為強化年輕學子和青年族群的風險意識，藉由街訪影片與大眾不斷溝通保險知識落差，並前進高中校園推廣保險教育，從日常生活情境帶入風險意識與保險知識，讓學生在成年之前，就能了解保險的功能與保障意涵；同時也連續十年支持「富邦人壽管理博碩士論文獎」，培育國內管理人才，促進產學接軌。
富邦人壽持續以公平待客推動永續、保險普惠深耕年輕關懷高齡、公司經營穩健獲利等三大方針回應社會大眾需要與期待，掌握市場趨勢維持穩定成長，不斷提供暖心且高效率的客戶服務，實現國民品牌對台灣土地與民眾的承諾。