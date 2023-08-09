世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

世大運／羽球拿2金、戰勝中國組合　李佳馨：證明我們也很有實力

▲中華羽球隊在成都世大運混團四強戰擊敗馬來西亞晉級，圖為台灣混雙搭檔李佳馨與葉宏蔚。（圖／大專體總提供）
▲中華羽球隊在成都世大運混團四強戰擊敗馬來西亞晉級，圖為台灣混雙搭檔李佳馨與葉宏蔚。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/臺北報導

成都世大運中華羽球代表隊共進帳2 金、1 銀、2 銅，其中兩枚金牌都是由李佳馨和搭檔葉宏蔚所拿下。在受訪時她直言這次賽會遭遇的挑戰強度很高，因此能完成衛冕，也證明台灣羽球是很有實力的。

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李佳馨在2017年世大運和彼時的搭檔王齊麟拿下混合雙打金牌，也在混合團體奪牌，由於拿坡里世大運沒有羽球項目，她睽違6年再度回到這項賽事，並且在混雙和混團兩個項目都完成衛冕。

談到兩次參賽之間的差別，李佳馨直言這一次的強度更高，「在台北那一屆我們精銳盡出，小戴也回來打，而這次各國和我們的水準接近，遭遇到的挑戰也更大，特別是和中國組合的交手很艱鉅。」

在羽球混合團體舉行金牌戰，中華隊以3:2逆轉地主中國，李佳馨出任兩點，第一點混雙輸給何濟霆／杜玥，但決勝點的女雙她和鄧淳薰頂住壓力，擊敗李汶妹／劉玄炫，幫我國留下金牌。在混雙項目，她在八強戰逆轉何濟霆／杜玥最終也在決賽的「台灣內戰」中，擊敗同胞組合李芳至／鄧淳薰摘金。

「因為中國是地主隊，所以他們這次派出的選手世界排名也都有一定的水準。所以贏下來證明我們是很有實力的，也感謝協會、國訓中心給我們這麼多資源。」李佳馨這樣說道。

何濟霆／杜玥組合被李佳馨認為是這次世大運奪金過程中所遭遇到的最大挑戰，她直言這次球速比較快，對於對方比較有利，「因為他們在前4拍不起高可以打很快，還有一些順逆風的問題要解決，所以我們就是先想辦法解決這個問題，盡量不起高為主，然後再隨機應變。」

「我在混雙就是給自己設定在前場的球不要讓對方得分。」李佳馨說過了前場後就是搭檔葉宏蔚擅長處理的球，因此她就是想辦法製造機會給對方好處理，也收到了不錯的效果。

乘著在世大運個人拿下兩金的氣勢，李佳馨希望這能幫助自己在下半年的世錦賽和亞運打出好成績，「世錦賽後、亞運之前，還有中國和香港公開賽，都是奧運積分賽，希望自己努力爭取的情況下不要受傷。」

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