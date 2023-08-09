新北河海音樂季本周六登場 淡水漁人舞台搖滾聽歌、吃胖卡美食
新北市河海音樂季即將於本周末（12）日及下周（20）日，在淡水漁人碼頭連續兩周末登場開唱，總計超過30組卡司陣容輪番上陣，現場除了有來自台灣、日本的歌手及樂團演出外，還有美食胖卡餐車進駐，邀請民眾在炎炎夏日8月週末一起在新北聽歌、吃美食，享受熱情、搖滾的音樂盛宴。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局表示，河海音樂季今年分為兩大表演舞台，包含漁人舞台及大都會舞台，漁人舞台將邀請隨性Random、胖虎、怕胖團、芒果醬Mango Jump、Bremen Entertainment Inc.布萊梅、The Tic Tac、固定客、溫室雜草、OBSESS、八青哥、問題總部、公館青少年、夕陽武士、OVDS、宝島材料行、無妄合作社、Traveller旅人、碎紙花、老破麻O.S.D等知名樂團齊聚開唱，還有日本人氣歌手及樂團ムンヒジュ、ゆらぴこ及エウロパデリック帶來精彩演出。
新北市政府觀光旅遊局說到，本次活動漁人舞台周邊也將有光環境燈飾，讓樂迷們除了欣賞淡水夕陽餘暉，夜晚也可以感受浪漫氛圍；另外，活動期間會進駐胖卡餐車，包含鮮奶麻糬、炒泡麵、煙燻BBQ、窯烤披薩、美式手工漢堡及氣泡飲等多樣美食，樂迷們享受音樂之餘也能吃飽喝足。
想要前往淡水漁人舞台的民眾可以選擇搭乘捷運淡水線至淡水捷運站後，轉乘紅26公車抵達，或是搭乘捷運至紅樹林捷運站後，轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，也可以選擇搭乘渡輪前往淡水漁人碼頭。表演期間民眾可在TVBS NEWS YouTube頻道觀看演唱會直播，相關活動資訊可到新北市河海音樂季Facebook粉絲團、新北市觀光旅遊網或新北旅客Facebook粉絲團查詢。