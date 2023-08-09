全家黑松沙士酷繽沙登場！限時開喝折10元 7-11霜淇淋推買1送1
7-11夏季思樂冰回歸！全家則宣布與在台熱銷逾70年的國民飲料「黑松沙士」聯手，推出「黑松沙士酷繽沙」，會員限定每杯現折10元，還有紅豆系列甜品登場，包括抹茶紅豆糰子、紅豆牛奶捲蛋糕等；7-11則是除了思樂冰外，今夏還與寶可夢聯名，除了霜淇淋換上可愛的皮卡丘包裝，還可搭配買1送1外，再加上寶可夢布丁風味牛乳、寶可夢海苔等全新開賣。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家人氣冰品「酷繽沙」首次聯手國民飲料品牌黑松，即日起重磅開賣「黑松沙士酷繽沙」，以獨家配方搭配綿密乾爽的細緻冰沙、百分百還原黑松沙士風味，更加入QQ蒟蒻提升口感，售價65元，即起至8月22日新品限定，門市出示會員條碼，即享55元優惠價。
同時，全家紅豆祭登場，一連推出7款紅豆烘焙品、甜點，包含minimore甜點「抹茶紅豆串糰子」（售價35元）、「紅豆牛奶捲蛋糕」（售價48元）及「紅豆丹麥捲」（售價39元）3款新品，以及4款經典不敗紅豆麵包，「大納言紅豆奶油滿餡麵包」（售價39元）、「大納言紅豆鬆餅」（售價35元）與「紅豆mini銅鑼燒」（售價42元）。
7-11則是推出超萌聯名活動，現擠霜淇淋變身可愛皮卡丘，有「皮卡丘冰淇淋杯」、「皮卡丘甜筒紙套」，即起買2支夏日芒芒霜淇淋，加贈限量造型湯匙一支，數量有限送完為止。並且7-11在8月11日至13日、8月18日至20日、8月25日至27日，只要使用icash pay支付，就可享「霜淇淋買1送1」限定優惠。
同時，7-11也推出寶可夢零食，包括寶可夢布丁風味牛乳，，每瓶乳含量達50%以上，喝起來香濃甜蜜、甜而不膩（原價25元／瓶；六瓶125元），還有「寶可夢海苔」（原價79元）跟「寶可夢玉米濃湯風味玉米餅串包」（原價89元）除了有皮卡丘外，還有小火龍、傑尼龜跟妙蛙種子，一次就可以蒐集到四個角色，即起至9月6日，餅乾及海苔任選兩件79折、四件以上75折。