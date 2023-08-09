梁朝偉拍NewJeans MV超親民！自備妝髮「隔空拍攝」畫面全靠想像
南韓人氣女團NewJeans，上個月底發表新歌〈Cool With You & Get Up〉MV，不僅《魷魚遊戲》女星鄭好娟有演出，居然還請到香港影帝梁朝偉助攻，短短20秒沒有任何對白，他卻展現出驚人演技，而MV導演申宇錫也透露，其實梁朝偉的畫面是在東京以綠幕拍攝，「合成」到西班牙巴塞隆納實景：「畫面都是他想像的。」
記者黃雅琪/綜合報導
韓團NewJeans的經紀公司，先前就預告過會邀請2位國際巨星，演出〈Cool With You & Get Up〉A、B版MV，鄭好娟出現在兩版MV，香港影帝梁朝偉則現身在B版本中；61歲的梁朝偉以灰白色髮型帥氣登場，隔著馬路望向鄭好娟，梁朝偉20秒的特寫畫面，沒有任何對白，僅依靠眼神即擄獲眾人。南韓網友直呼「梁朝偉只是給了我們眼神表演⋯太神奇了！」
近日，MV導演申宇錫登上韓國漫畫家李末年的YouTube節目，提及拍攝幕後花絮，申宇錫透露：「我們在西班牙巴塞隆納取景，但是梁朝偉是在東京以綠幕拍攝，這些畫面都是他想像和表演出來的。」申宇錫直誇，梁朝偉是個很灑脫的人，開會和拍攝當天都沒有經紀人隨行，他還自備妝髮獨自前來，演技高超又非常專業。