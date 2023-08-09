營運旺！保瑞連3月「營收破10億」 股票股利暫定9/15發
保瑞藥業今（9）日公告7月自結合併營收為新台幣10億6800萬元，較去年同期增加近144%，連續3個月營收突破新台幣10億大關。保瑞表示，10日開盤除權後股價約為新台幣722元，股票股利暫定將於9月15日發放。
記者許若茵／台北報導
保瑞表示，除了兩大事業體業務持續保持穩定外，旗下因去年9月併購安成藥業所取得眼藥製造廠區景德製藥也在日前正式整併至集團全球代工CDMO事業體，同時更新公司英文名稱為Bora Pharmaceuticals Ophthalmic Inc.，所有管理流程與品質系統將統一由集團全球代工CDMO管理團隊掌舵規劃，將可大幅提升製造效率。
保瑞進一步指出，自眼藥製造廠區正式納入CDMO業務產能後，已吸引數個對於眼藥代工合作有興趣的國際客戶詢問訪廠，也將為保瑞集團全球代工CDMO業務成長動能再添柴火。
保瑞累計今年前7個月自結合併營收已達新台幣89億8700萬元，較去年同期成長逾209%，也已達去年全年整體合併營收86%，成長動能持續強勁。保瑞在今年6月股東會通過配發每股現金股利新台幣8元、股票股利新台幣3元，創下保瑞自成立以來盈餘分配的最高金額，股利發放率近6成。
保瑞預估，除現金股利已於7月底發放，10日也是股票股利的除權交易日，依照9日公司股票收盤價新台幣939元計算，10日開盤除權後之股價約為新台幣722元，股票股利暫定將於9月15日發放；以保瑞CDMO與藥品銷售雙引擎皆暢旺的銷售模式，公司未來成長性相當值得關注。