謝欣穎熱戀2年鬆口「有小孩就結婚」 王柏傑1長處收服準岳父
謝欣穎擔任唐氏症基金會公益大使，今（9）日出席中秋禮盒認購記者會，與男友王柏傑穩定交往2年，謝欣穎透露父親節沒有帶他回去見爸爸，不過酒量好的王柏傑很得謝爸爸歡心，也曾在謝爸爸生日送酒孝敬，被問到爸爸有沒有催婚？謝欣穎說：「如果還沒有下一步（小孩）打算，沒必要一定要結婚，小孩不是想生就生，交給老天爺，沒有的話不強求，好像沒有必要照計畫走。」爸爸也是不急，她笑說：「畢竟是自己女兒，能不嫁就不嫁。」
記者羅凌筠/台北報導
謝欣穎父親節借花獻佛，送給爸爸自己代言的限量酒，1支要價上萬，她坦承自己的海量是因為「家學淵源」，從國中就喝啤酒訓練，能喝的王柏傑也不輸謝爸爸，「他們兩個都很厲害，沒有刻意比，但是喝得差不多瘋。」她也認為爸爸遇到可以把酒言歡的男生，一定會很開心，像王柏傑初二陪謝欣穎回娘家就表現不錯，和謝爸爸拚到半夜12點，「他們可以兩個人自己留在一個空間，不會尷尬。」
謝欣穎擔任今年台北電影獎評審，男友王柏傑巧以《疫起》奪影帝，謝欣穎透露評審過程中自己刻意避嫌，除非主席要她發表對王柏傑的點評，不然她不會主動提，也大方給予高評價，「我一直在找他哪裡處理不好，沒有。」兩人在典禮前斷聯1個禮拜，謝欣穎典禮當天以直髮造型出現，正對王柏傑的胃口，她說：「他一直囉嗦說我燙捲，結果一個禮拜後再看到我，頭髮變直了。」所以王柏傑才在領獎時提到她的髮型，謝欣穎笑說滿甜蜜的。
被問到七夕的計畫，謝欣穎連日期都不清楚，只希望當日可以都待在家裡，她透露其實自己很注重過節的氣氛，但真正重視的是生日和交往紀念日，「能碰到面吃頓飯就很好。」下個月就是中秋節，謝欣穎找男友一起做公益，認購50盒公益禮盒，談到接下來的計畫，她預告11月會宣傳新戲《此時此刻》，手邊也有一些劇本還在挑選。