碧桂園陷危機、李嘉誠7折拋售新建案 謝金河：中國房市掀冰風暴
中國地產開發商碧桂園，日前爆出2筆美元債券利息未如期償還，金額約2250萬美元，消息曝光後碧桂園股價跳水，今（9）日股價跌到只剩1.11港元，距離下市門檻1港元已經不遠。有專家認為，碧桂園發生危機將比恆大對中國房市的衝擊更大，對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，「中國房市掀起冰風暴」，更預言中國房地產業的危機很快會撞擊金融體系。
記者倪浩軒/綜合報導
謝金河今日在臉書以「樹倒可能壓垮龍王廟」為題發文，指出「碧桂園無力支付2250萬美元的美元債，再度為中國房市掀起冰風暴，碧桂園股價當天大跌15%，而先前已經揭露財報，股票恢復交易的融創中國，恆大物業，恒大汽車股價也跌到零頭，剛剛完成增資的雅居樂股價也從17.84跌到0.99」。
中國房地產股全面崩跌的景象，還蔓延到香港。謝金河提到，李嘉誠系統的房地產集團率先砍價七成求售，已經掀開冰山一角，「香港貴不可攀的房市會開始鬆動，過去股價在高檔的九龍倉，新世界，新鴻基地產，恆基地產，很多股價已經腰斬」。
謝金河認為恆大「債可敵國」、碧桂園創辦人楊國強與女兒楊惠妍都曾當過中國首富，如今無力還債，「理論上，這些公司早應破產清算，但是在中國共產黨特殊體制下，這些公司該倒卻不能倒，最後一定由銀行承擔」。
謝金河進一步分析，中國銀行不良資產比率之後一定快速升高。最近公布的中國四大國營銀行不良放款率，中國銀行7.23%，工商銀行6.14%，農業銀行5.48%，建設銀行4.36%，銀行的逾放比正快速上升，銀行及壽險公司股價下跌。而這也讓謝金河想到1990年代的台灣，1997、1998年台灣房地產崩盤後，2000年陳水扁當選總統，為銀行打銷2兆台幣呆帳的往事。
謝金河最後結論，「現在中國房地產市場的惡耗災難會頻傳，成為中國經濟新常態，大家可以回想一下，台灣是怎樣走過那段坎坷崎嶇的歲月？中國房地產業的危機很快會撞擊金融體系...」