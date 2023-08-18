未來少女／MUGEN老闆是台中街舞團始祖　砸億元培訓日光之橙圓夢

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「舞蹈教室的收入很清楚，但娛樂產業不一樣，光是想像一個歌手需要的配備，變成5、7個人，成本就變得很高。」
MUGEN不只是舞蹈教室，除了邀請與韓國YG公司關係良好的韓國舞蹈老師來台培訓練習生，也為職業舞團接洽活動，推動年輕人街舞風氣，去年主辦「IM Dance Award 高校生街舞頒獎典禮」，並參與雙十國慶操演活動，邀請上百個高中生演繹街舞發展歷史，精彩表現被踢帕娛樂注意到，受邀加入《未來少女》，推出由宥彤、Cherry、閃閃、麻由、Phoebe、Ashlee、Bonnie、鄭玉歆和Xiyeon組成的女力團體「日光之橙」。
克林表示，若僅是單純經營舞蹈教室，收入、支出很清楚，但娛樂產業很不同，光是想像一個歌手出道需要的設置配備，變成5至7個人的規格，成本就變得很高，但本著初心培訓練習生，MUGEN完全不收費用，並安排台中住宿，讓來自不同地區的成員一起合宿，像是Bonnie、Phoebe就從台北搬到台中，從早到晚專心練習。
「我們的股東很妙，看到老闆做了幾個計劃，他們主動聯絡，覺得做偶像團體是很有意義的事，想要一起參與。」
MUGEN去年開始培訓女團成員，從培訓養成到正式出道的門檻落差很大，因此公司開始去找翻跳舞蹈或者自己組團拍影片的街舞成員，按照不同年齡、學業階段為她們安排訓練課程，因為成員目標明確，所以不需要嚴格規定，她們都能自動自發做好份內的事。
克林笑說，MUGEN的股東組成很妙，看到老闆Donny去年舉辦舞蹈比賽、培訓女團後，公司又多了幾個好朋友加入，股東包括幾位台中建設業老闆，他們主動聯絡Donny想要投資參與，覺得經營偶像團體「是一件很有意義的事」，這幾位幕後推手經濟實力雄厚，且相信製作人的判斷，交由專業人士操刀，只要求好心切不計代價，讓MUGEN培訓計劃相當順利。
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