霍建華低調寵妻！守護10年才告白說愛　無條件現身林心如新劇

未來少女／MUGEN老闆是台中街舞團始祖　砸億元培訓日光之橙圓夢

▲昔日台中街舞舞者Donny老師與廣告商、建設業好友，砸了上億元組成MUGEN無限夢想公司，作為日光之橙9位少女最堅強的後盾。（圖／MUGEN提供）
▲昔日台中街舞舞者Donny老師與廣告商、建設業好友，砸了上億元組成MUGEN無限夢想公司，作為日光之橙9位少女最堅強的後盾。（圖／MUGEN提供）

記者江芷稜/專訪

選秀節目《未來少女》集結全台6家實力雄厚的娛樂經紀公司，各自推出最強女團來比拚，也讓許多曾經是街舞成員、明星的幕後老闆，回到最愛的娛樂圈貢獻一己之力，就像來自台中的「MUGEN 無限夢想股份有限公司」老闆Donny，30年前就是街舞團體始祖「黑潮」的一員，如今傾注上億元投資全力培訓「日光之橙」，鼓勵少女們勇敢逐夢，也圓了自己當初未完的街舞夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲MUGEN的老闆Donny非常低調，將打造日光之橙9位少女的工作交給專業團隊。（圖／MUGEN提供）
▲MUGEN的老闆Donny非常低調，將打造日光之橙9位少女的工作交給專業團隊。（圖／MUGEN提供）
MUGEN執行副總、日光之橙總製作人謝守勤（克林）接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，公司創辦人Donny是昔日台中街舞團體「黑潮」的成員，高中畢業後離開舞團，赴美國讀書擁有數個碩士學位，長期經商後累積了一定資產，3年前本來打算退休，意外遇到舞團的老朋友們，小時候胸懷的夢想重新燃燒起來，決定在台中開設舞蹈教室。

「舞蹈教室的收入很清楚，但娛樂產業不一樣，光是想像一個歌手需要的配備，變成5、7個人，成本就變得很高。」

MUGEN不只是舞蹈教室，除了邀請與韓國YG公司關係良好的韓國舞蹈老師來台培訓練習生，也為職業舞團接洽活動，推動年輕人街舞風氣，去年主辦「IM Dance Award 高校生街舞頒獎典禮」，並參與雙十國慶操演活動，邀請上百個高中生演繹街舞發展歷史，精彩表現被踢帕娛樂注意到，受邀加入《未來少女》，推出由宥彤、Cherry、閃閃、麻由、Phoebe、Ashlee、Bonnie、鄭玉歆和Xiyeon組成的女力團體「日光之橙」。

克林表示，若僅是單純經營舞蹈教室，收入、支出很清楚，但娛樂產業很不同，光是想像一個歌手出道需要的設置配備，變成5至7個人的規格，成本就變得很高，但本著初心培訓練習生，MUGEN完全不收費用，並安排台中住宿，讓來自不同地區的成員一起合宿，像是Bonnie、Phoebe就從台北搬到台中，從早到晚專心練習。

▲未來少女《日光之橙》成員們Phoebe（左起）、宥彤、Bonnie、Ashlee、Cherry、鄭玉歆、閃閃、Xiyeon、麻由。（圖／記者葉政勳攝）
▲未來少女《日光之橙》成員們Phoebe（左起）、宥彤、Bonnie、Ashlee、Cherry、鄭玉歆、閃閃、Xiyeon、麻由。（圖／記者葉政勳攝）
「我們的股東很妙，看到老闆做了幾個計劃，他們主動聯絡，覺得做偶像團體是很有意義的事，想要一起參與。」

MUGEN去年開始培訓女團成員，從培訓養成到正式出道的門檻落差很大，因此公司開始去找翻跳舞蹈或者自己組團拍影片的街舞成員，按照不同年齡、學業階段為她們安排訓練課程，因為成員目標明確，所以不需要嚴格規定，她們都能自動自發做好份內的事。

克林笑說，MUGEN的股東組成很妙，看到老闆Donny去年舉辦舞蹈比賽、培訓女團後，公司又多了幾個好朋友加入，股東包括幾位台中建設業老闆，他們主動聯絡Donny想要投資參與，覺得經營偶像團體「是一件很有意義的事」，這幾位幕後推手經濟實力雄厚，且相信製作人的判斷，交由專業人士操刀，只要求好心切不計代價，讓MUGEN培訓計劃相當順利。

未來少女數位收藏卡七夕限定版，浪漫發售中　👉 https://bean.fun/HA7GG

更多「未來少女降臨」相關新聞。

未來少女專訪／曾擠入《青春有你2》A班！日光之橙鄭玉歆曝心聲

未來少女專訪／幽靈水晶解鎖！簡芝婷、AKB48子瑄甜美風驚喜現身

未來少女專訪／緋紅魅影襲來！HUR利善榛、連穎喊：見證我們蛻變

未來少女專訪／幻藍小熊合宿！容容嘆隊長難當　Bido嗑花椰菜瘦身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀