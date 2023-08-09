亞運／前大聯盟強投田澤純一參加杭州亞運 入選日本武士24人名單
曾效力味全龍隊擔任終結者的日籍投手田澤純一，現效力於日本獨立聯盟新日本石油ENEOS，這位前大聯盟冠軍投手確定將代表日本參加今年9月底登場的杭州亞運。日本武士已於今（9）日正式公布社會人代表隊24人名單。
記者路皓惟/綜合報導
現年37歲的田澤純一高中畢業後，效力新日本石油ENEOS，2008年決定不參加日職選秀，而是直接挑戰大聯盟，該年底與紅襪簽下3年330萬美元合約，2009年展開大聯盟生涯，並2013年幫助紅襪贏得世界大賽冠軍。
在大聯盟效力9年時間，田澤純一效力過紅襪、雙城和天使隊，其中在波士頓紅襪待7年時間最長。生涯總計388場出賽，主投395.1局成績21勝26敗、防禦率4.12，投出374次三振。
自2020年起，田澤純一先後效力於日本獨立聯盟埼玉武藏熱火熊隊，以及中華職棒味全龍隊。去年，田澤簽約墨西哥聯賽杜蘭戈將軍隊，出賽13場之後，於9月重返老東家ENEOS。
除田澤純一之外，日本亞運24人名單中，還包括都市對抗棒球賽冠軍隊，並獲得橋戸獎的嘉陽宗一郎，他擁有一顆150公里速球，以及北村祥治、佐竹功年、辻野雄等亞運老面孔。