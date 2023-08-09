拋國家領導人三面向 賴清德：民進黨別怕被檢驗、應提出更多政績
民進黨主席兼總統參選人賴清德今（9）日在民進黨中常會表示，總統大選要如何選擇下一任國家領導人，能從三面向來看，其中一項是執政黨不要怕檢驗，要提出更多政績，供民眾檢驗。
記者陳佩君／台北報導
賴清德下午主持民進黨中常會，據轉述，賴會末突然語重心長地說，台灣民眾選擇國家領導人會基於3個方向：第一，哪一位候選人能提出符合國家需求、國家總體方向；其次，比較前總統馬英九執政8年，與總統蔡英文執政7年多的差異，最後則是參選人的比較。
賴清德進一步指出，民主國家責任政治，民進黨作為執政黨，不要怕檢驗，而是勇於接受民眾檢驗，提出更多政策與政績，讓民眾選擇。
此外，賴清德在會中也談及將出訪巴拉圭一事。他說，他將擔任總統特使，前往巴拉圭新任總統就職典禮，傳達台灣人民的祝福，也會過境美國，時間是從8月12到18日，這一次出訪，感謝美國提供了舒適、便利、安全跟尊嚴的過境協助。
賴清德談及，巴拉圭對台灣來講是非常重要的友邦，邦誼已經66年，在各方面都有長期且互利的合作，且巴拉圭的天然資源非常豐富，這幾年來台灣跟巴拉圭的關係也日益增強，未來如果黨內同志有機會的話，也可以參訪巴拉圭。