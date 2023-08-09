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父親節、七夕情人節不想當爸爸！電商促銷「保險套」銷量成長3成

▲8月父親節緊接七夕情人節，有電商平台突發奇想，為還不想提早當爸爸的民眾，推出「保險套」趣味促銷活動，受消費者響應熱烈，「活動品銷量成長3成；保險套搜尋量，相較上月更是成長6成」。（圖／蝦皮購物提供）
▲8月父親節緊接七夕情人節，有電商平台突發奇想，為還不想提早當爸爸的民眾，推出「保險套」趣味促銷活動，受消費者響應熱烈，「活動品銷量成長3成；保險套搜尋量，相較上月更是成長6成」。（圖／蝦皮購物提供）

記者蕭涵云/台北報導

8月剛過完父親節，緊接著還有8月22日七夕情人節，有電商平台突發奇想，為還不想提早當爸爸的民眾，推出「保險套」趣味促銷活動，沒想到受消費者響應熱烈。據蝦皮購物表示，「活動品銷量成長3成；保險套搜尋量，相較上月更是成長6成」。

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還在為送禮傷透腦筋？父親節緊接著七夕情人節，電商平台蝦皮購物針對還不想提早當爸爸的民眾，推出「保險套」趣味促銷活動，攜手岡本、Smile等品牌，打造一日限定的保險套優惠馬拉松。

除了在精選時段祭出限時下殺優惠，多款保險套商品喊出88元銅板價即可入手，意外受消費者響應熱烈。據業者表示，「活動品銷量成長3成；保險套搜尋量，相較上月更是成長6成」。

▲蝦皮，詐騙。(圖／記者周淑萍攝)
▲蝦皮購物父親節為不想提早當爸爸的民眾，推出「保險套」趣味促銷活動，銷量不錯。(圖／記者周淑萍攝)
而momo購物網站接下來鎖定「七夕約會」搭配疫後「脫罩商機」，分享偷心妝點、約會穿搭、寵愛送禮3大提案，幫苦惱的男性們精選YSL、LANCOME、Estee Lauder等知名美妝品牌的限定彩妝禮盒；並搭配即日起至8月31日，全站超過萬件美妝香氛、服飾內著、質感家電商品優惠直降5折起。

▲根據momo統計，母親節暖身慶期間人流年增逾3成，其中以美妝保養、3C家電、休閒旅遊最受歡迎，在母親節最後期間加碼5/14當天推出滿額就送麥當勞。(圖／官方提供)
▲momo購物網站接下來鎖定「七夕約會」商機。(圖／官方提供)
蝦皮購物也幫忙搶救夏日敏感肌，根據美妝行銷總研調查，夏季多有「毛孔粗大、粉刺、出油旺盛」困擾，特別精選「保濕補水」、「控油」等需求商品打造「醫美保健節」，推出34%起多重回饋，還有下單滿額再抽SAMSUNG摺疊旗艦新機的抽獎活動吸引消費者。


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