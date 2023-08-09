古天樂、劉青雲20年合拍17部！曝私下不見面真相 盼挑戰同志BL劇
香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，劉青雲與古天樂20年來，一共在大銀幕合作17部電影，演出默契十足，對於挑戰「同志BL劇情」也相當有興趣！這回在片中，兩人在狹小的車廂裡近身肉搏，雖然演出動作戲經驗豐富，但是因為困難度很高，劉青雲還是不小心扭傷手指。
記者黃雅琪/綜合報導
劉青雲、古天樂叱吒影壇20多年，一共合作演出17部作品，從早期的《絕世好Bra》、《竊聽風雲》系列，到近期的《掃毒》、《危城》、《明日戰紀》等電影，都是票房常勝軍。劉青雲表示：「如果一直重複一樣的演出，很難再有新火花，如果都演不一樣的角色，就會有不同的表現。」他更搞笑的說，彼此保持「新鮮感」的方式就是：「平日不要見面，工作時再見就好。」聽到記者建議兩人下回挑戰「同志BL劇情」，讓劉青雲大讚：「這是個很棒的想法。」
這回在《掃毒3：人在天涯》中，劉青雲、古天樂關係從好友變成敵人，一場在狹小車廂中近身肉搏、爭奪手槍的戲，因為空間有限，他們又都人高腿長，讓拍攝的難度增加許多。一開始，由古天樂先搶槍發難，劉青雲要起腳踢掉古天樂的槍，在排練時還發生意外，劉青雲不小心扭傷了手指：「除非有哪一天真的體力負荷不了，才會選擇不再拍動作片。」
和劉青雲合作無數次，有一定的默契，古天樂表示：「之前一起拍《危城》時，我和青雲沒有對打場面，而這回真的打，但我們不是專業的動作演員，很怕弄傷對方，我也覺得很有壓力，因為拍動作戲很容易有意外，所以有些擔心。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995