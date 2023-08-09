摩根大通補刀！碧桂園目標股價0.8港元慘變壁紙 風險恐燒到銀行
中國地產開發商碧桂園，日前爆出2筆美元債券利息未如期償還，金額約2250萬美元，消息曝光後碧桂園股價跳水，今（9）日股價跌到1.11港元，距離下市門檻1港元已經不遠。不過，摩根大通（J.P. Morgan）發布最新報告指出，碧桂園違約風險持續上升，將碧桂園股票目標價從0.9港元再下調至0.8港元、約新台幣3.25元，真正是「股票變壁紙」。
記者倪浩軒/綜合報導
摩根大通早在7月23日發布的報告中，就下調碧桂園的評級，而在那之後，碧桂園依舊風雨飄搖，尤其2筆美元債券利息未如期償還，更是讓碧桂園股價於8日一天就大跌14.4％，公司承認存在「階段性流動性危機」。
摩根大通在最新報告中表示，碧桂園創辦人楊國強之女楊惠妍，日前將碧桂園服務的20%股份捐給國強公益基金會用於慈善公益，外界解讀是因為一旦碧桂園破產被清算，慈善公益基金的金錢可以逃過一劫；加上碧桂園月初叫停配股計劃，又傳出佛山市副市長牽頭工作組進駐集團，雖然碧桂園發聲否認工作組進駐傳聞，但一連串消息都影響碧桂園的信貸狀態。
摩根大通認為，到今年底碧桂園約有到期債券180億元人民幣須償還，考慮到目前中國房市銷售疲軟，碧桂園償還壓力較大，違約、不良債務交換或重組的風險正在增加，因此將碧桂園目標價從0.9港元再下調至0.8港元。
摩根大通也指出，碧桂園2筆美元債券利息未如期償還，將令投資大眾對於中國銀行持有的房市資產感到擔憂，風險可能會擴散到銀行體系，金融股價也將承擔壓力。但摩根大通認為，碧桂園爆雷對其他中國民營地產商的影響，沒有2021年恆大爆雷時高。